Serie A: la capolista affronta il Crotone. Milan con Leao. Juventus, De Ligt al posto di Bonucci

La Serie A entra ufficialmente nel rush finale e sarà tutt’altro che scontato. Mentre all’Inter bastano quattro punti su cinque partite da disputare per vincere dopo 11 anni lo scudetto, la corsa alla qualificazione alla Champions è ancora apertissima, come lo è la bagarre per evitare la retrocessione.

Si inizia con Verona Spezia, con i giallublu matematicamente salvi già da un pezzo, mentre le aquile sonon in piena lotta per evitare la retrocessione. Alle 18, invece, andrà in scena Crotone Inter. I nerazzurri sono ad un passo dallo scudetto, ma Conte pensa a qualche piccolo accorgimento alla squadra per far rifiatare Eriksen che dovrebbe lasciare il posto a Sensi.

In serata il Milan affronterà il Benevento. I rossoneri devono provare a rimanere nelle parti alte della classifica per non concedere ulteriori punti alle inseguitrici. Tra queste ultimi si trova la Lazio che domani affronterà il Genoa. La squadra di Inzaghi, che ha ancora una partita da recuperare, vuole continuare a macinare punti e provare il tutto per tutto a ritagliarsi un posto nella prossima Champions.

Nel pomeriggio di domani Napoli, Juventus e Atalanta avranno il duro compito di guadagnarsi il piazzamento europeo. La squadra di Gasperini è quella più in forma, e anche l’ottimo Sassuolo non fa paura. I bergamaschi proveranno a fare uno sgarbo all’Inter. La Juventus deve rialzare la testa e allontanare i fantasmi di una stsgione disastrosa. Il Napoli di Gattuso, agganciata la zona calda dellla classifica, cercherà di confermare il buon andamento delle ultime giornate.

Domani sera la Roma di Fonseca affronterà la Sampdoria. I giallorossi reduci dalla brutta sconfitta in Europa League (6 a 2 contro il Manchester United) sono falcidiati dagli infortuni e il tecnico capitolino dovrà ridisegnare la formazione. Chiuderà la giornata di campionato il Monday Night tra Torino e Parma in programma lunedì sera.