La Juventus affronterà il Verona nella quarta giornata della Serie A. Maurizio Sarri ha diversi dubbi riguardo la probabile formazione che scenderà in campo all’Allianz Stadium ed è possibile che ci sia un ampio turn over. Paulo Dybala potrebbe partire titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Cuadrado. Dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro l’Atletico, la Juventus vuole tornare a vincere.

Nell’ultimo turno di campionato la formazione di Maurizio Sarri aveva pareggiato 0 a 0 contro la Fiorentina a Firenze, offrendo una non brillante prestazione. Davanti ai propri tifosi, dunque, cercherà di riscattarsi, offrendo magari lo spettacolo visto contro l’Atletico Madrid in Champions nella ripresa.

Il Verona è un avversario complicato, non è da sottovalutare assolutamente, bisogna partire concentrati fin dall’inizio. Questo il probabile undici di partenza a cui Sarri sta pensando: Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Juan Cuadrado, dopo la rete del vantaggio contro l’Atletico, si è guadagnato il posto da titolare anche per la sfida di campionato; il colombiano nel suo ruolo è devastante e può fare male a qualsiasi difesa se lanciato in spazio aperto. Bernardeschi, dunque, dopo la partita di Champions a cui non ha preso parte, potrebbe accomodarsi ancora in panchina, almeno inizialmente.

I bianconeri ovviamente partono con i favori del pronostico, anche se in questo genere di partite niente è scontato e la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Il derby di Milano potrebbe far fermare l’Inter di Conte, che è a nove punti in testa al campionato e Sarri spera proprio in questo per tornare in vetta alla classifica e proseguire il cammino solitario. Nei derby non ci sono mai favoriti, il Milan potrebbe ottenere i tre punti e fare un regalo proprio ai bianconeri.

Da questo turno, si capirà ancora di più l’andamento delle squadre; iniziano le partite più impegnative e adesso si comincia a sudare con anche la Champions League che toglie energie alle quattro squadre (Juventus, Napoli, Inter, Atalanta) che lotteranno fino alla fine.