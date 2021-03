Serie A, Juventus frenata dal Verona, Inter e Milan vincono

La Juve non gira, bisogna cambiare passo se si vuole ambire allo scudetto. I problemi ci sono, i bianconeri hanno fatto 46 punti in 23 partite, 10 meno dell’Inter, 8 in meno rispetto a Sarri. Quest’anno la Juve non ha mai vinto oltre tre partite di fila e ancora una volta è stata troppo Ronaldo-dipendente. CR7 calamita attenzioni e palloni, è innegabile, ma ha segnato 19 dei 45 gol totali in campionato.

A Verona si è fatta rimontare per la quarta volta in campionato (era già successo contro Lazio, Benevento e Atalanta). Contro la Fiorentina è stato un disastro, con la sconfitta 0 a 3. Errori che probabilmente influiranno sulla corsa-scudetto.

Il pareggio contro i veneti, dopo già alcuni passi falsi recenti come la sconfitta in casa del Porto in Champions League, non fa altro che evidenziare i problemi della squadra nell’arco di questa stagione: poca continuità, poca cattiveria e poche soluzioni offensive.

Andrea Pirlo non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio con i giocatori a sua disposizione. Complice anche qualche infortunio di troppo nelle zone importanti del campo, come ad esempio le assenze di Morata e Dybala in attacco, o la mancanza di Arthur a centrocampo, con nessuno in grado di sostituirlo, o le due assenze di Cuadrado coincise con altrettante sconfitte, contro Inter e Porto. Ma a parte questo, sembra che la squadra non abbia quella mentalità vincente degli altri anni che la rendeva una macchina da guerra.

Il Milan invece, dopo il girone d’andata in testa alla classifica, si ritrova al secondo posto dietro ai cugini nerazzurri, perchè hanno perso punti importanti, in particolare quelli persi per la sconfitta (0-3) rimediata proprio dall’Inter nell’ultimo derby giocato.

Roma-Milan (1-2) è stata forse la miglior partita della stagione, tanti tiri in porta, molte giocate di classe, tanti buoni giocatori in entrambe le squadre.