Serie A: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma

Ha dell’incredibile la notizia rilasciata solo qualche ora fa dalla Roma la quale ha ingaggiato per la prossima stagione il tecnico portoghese, José Mourinho, Quando tutto sembrava fatta per portare in giallorosso Maurizio Sarri, la Roma ha ufficializzato lo “Special One” con un contratto triennale.

Solo qualche giorno fa si era parlato a gran voce della Roma post Fonseca che sembrava dover essere affidata all’ex allenatore di Napoli e Juventus, Maurizio Sarri. Circa una settimana fa, l’entourage di Sarri aveva incontrato alcuni dirigenti della Roma propensi a concludere per la nuova guida della squadra ancor prima di terminare il campionato in corso.

Maurizio Sarri aveva conteso il posto con Massimiliano Allegri e l’aveva spuntato per il suo modo di intendere il calcio volto a valorizzare i talenti giovani con un progetto a medio lungo termine. Invece, la proprietà giallorossa con una virata improvvisa ha riportato in Italia, José Mourinho. Il portoghese qualche settimana fa era stato esonerato dal Tottenham e aveva dichiarato di voler tornare ad allenare una squadra adatta a lui.

“Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma – hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin -. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.

Il tecnico portoghese è tra i più apprezzati in Europa e molti tifosi italiani, anche non dell’Inter, hanno apprezzato il lavoro fatto a Milano. Il portoghese conosce bene il nostro campionato e sicuramente ha una mentalità europea che potrebbe evitare alla Roma figuracce come quelle viste all’Old Trafford. Inutile sottolienare il clamore che ha fatto nel mondo del calcio la notizia e l’entusiasmo scatenato nei tifosi romanisti i quali vedono in Mourinho il ritorno ad essere grandi.