Fiorentina e Juventus si incontreranno alle ore 15 di domenica 25 aprile per la 33ª giornata di Serie A. La scorsa giornata ha visto i Viola battere per 2-1 gli scaligeri capitanati da Juric, per merito delle reti messe a segno da Caceres e Vlahovic. La squadra di Pirlo, invece, si è imposta in casa contro i crociati guidati da D’Aversa col risultato di 3-1, con gol di de Ligt e Alex Sandro. L’incontro verrà trasmesso da Sky Sport e Sky Sport Serie A.

La Fiorentina, che probabilmente verrà schierata da Iachini col 3-5-2, dovrà fare a meno di Bonaventura (fuori per squalifica) e gli infortunati Kokorin e Borja Valero. Due i possibili dubbi di formazione per il tecnico: Milenkovic o Martinez Quarta come centrale difensivo assieme a Biraghi o Igor per il ruolo da ala sinista. Con cinque punti sopra la 18ª posizione di campionato, che significherebbe serie B la prossima stagione, la squadra toscana avrà bisogno di punti come l’ossigeno ma di fronte avrà i bianconeri che, dal canto loro, venderanno cara la pelle.

La Juventus di Pirlo, che dovrebbe scendere in campo col 4-4-2, sarà orfana di Federico Chiesa che sarà assente per infortunio muscolare. Da una parte Chiellini e de Ligt potrebbe giocarsi un posto da titolare al centro della difesa, mentre dall’altra parte Dybala e Morata saranno in lizza per una maglia dal primo minuto.

L’ambiente bianconero, a seguito della sconfitta con gli orobici ed il trambusto mediatico legato ad Agnelli ed alla SuperLega, sarà chiamato a cercare i tre punti ad ogni costo, in modo da non perdere il treno della Champions League.

Fiorentina (3-5-2): Drągowski, Milenkovic (Martinez Quarta), Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi (Igor), Ribery, Vlahović.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini (de Ligt), Alex Sandro, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Dybala (Morata), Cristiano Ronaldo.