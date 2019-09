Serie A, Fiorentina-Juventus 0-0. Tegole Juve in vista della Champions

La Juventus, nella gara di apertura della terza giornata di campionato, ha pareggiato per 0 a 0 contro la Fiorentina. Un passo indietro rispetto alle prime due vittorie contro Parma e Napoli. La formazione che ha ritrovato Maurizio Sarri in panchina, ha affronttao un’ottima Fiorentina che davanti ai propri tifosi ha mostrato tutte le sue qualità.

Brutte notizie per il tecnico bianconero che ha dovuto perdere dopo soli 7 minuti di gioco Douglas Costa per un infortunio muscolare. Nel corso del secondo tempo è dovuto uscire anche Miralem Pjanic; da valutare le condizioni di entrambi i giocatori in vista della Champions League.

Nonostante gli infortuni, però, la difesa non ha subito reti per la seconda volta in questo campionato: dopo averne subite tre in casa contro il Napoli, contro il Parma e la Fiorentina Szczęsny ha mantenuto la porta inviolata senza dover correre particolari pericoli, dato che è stata una partita molto tattica e non ci sono state occasioni, a parte qualche tiro da fuori o punizioni dal limite. Segnali positivi comunque in vista del proseguo del campionato e dell’imminente sfida di Champions League, dove Sarri deve cambiare registro soprattutto in attacco cercando di recuperare gli infortunati e anche sperando in una buona dose di fortuna che non guasta mai.

Sottotono le prestazioni di Bernardeschi, Higuain, Ronaldo, Alex Sandro e Matuidi, un po’ meglio invece Khedira, De Ligt, Bonucci e Cuadrado. Sarri deve lavorare molto per cercare di trovare l’identità giusta ma siamo solo alla terza giornata di campionato, c’è ancora molto tempo per migliorare. Nella Fiorentina sono stati pericolosi sia Ribery che Chiesa impegnando in maniera costante la difesa di Sarri.

Adesso testa alla Champions League, c’è da recuperare dagli infortuni e dalla fatica dopo le nazionali e l’ impegno in camopionato ma si campioni in carica della Juventus si faranno trovare pronti.