Serie A: è Immobile show, Lazio a valanga sulla Sampdoria. Inter e Juventus nel mirino dei biancocelesti

La Lazio non si ferma più. Nella prima gara del girone di ritorno, i biancocelesti si sbarazzano facilmente della Sampdoria per 5-1, grazie ad una tripletta del solito Ciro Immobile, sempre più leader della classifica marcatori con 23 gol in 19 gare.

Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato, che la porta a quota 45 punti in 19 gare, visto che resta da recuperare la gara casalinga contro il Verona, in programma il prossimo 5 febbraio. Lazio a -1 dall’Inter e -3 dalla Juventus in piena corsa per lo scudetto.

Nella gara casalinga contro la squadra allenata da Ranieri, che lascia in panchina Fabio Quagliarella, nonostante la doppietta della scorsa giornata contro il Brescia, la Lazio chiude la gara dopo soli 20 minuti di gioco.

Dopo una conclusione di Luis Alberto, che fa la barba al palo, la sblocca Caicedo al 7’ con un tap-in dopo la respinta di Audero su conclusione di Immobile. Al 17’ arriva il 2-0. Fallo di mano di Murru, rigore per la Lazio che Immobile trasforma. Passano tre minuti e Ciro Immobile trasforma in rete un lungo assist di Acerbi. Nel finale di tempo i biancocelesti sfiorano il poker con Acerbi e Luis Alberto.

Nel secondo tempo Simone Inzaghi è costretto a sostituire Radu infortunato con Bastos, che ci mette solo 5 minuti per segnare il gol del 4-0. Al 65’ arriva il quinto gol, terzo di Ciro Immobile. Colley in caduta tocca il pallone con il braccio, secondo rigore per la Lazio, che il capocannoniere del campionato trasforma, raggiungendo quota 122 reti in serie A.

Per la Sampdoria, mai in partita, al 70esimo arriva il gol della bandiera con Linetty, prima di rimanere in 10 uomini per il rosso a Chabot, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo su Adekanye lanciato a rete. Nel finale Immobile sfiora il suo quarto gol personale prima del fischio finale dell’arbitro Chiffi, che sancisce l’ennesimo successo della squadra di Simone Inzaghi, una delle più in forma del campionato.