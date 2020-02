Serie A, diretta Lazio-Inter: probabili formazioni e dove vederla

Manca ormai pochissimo al match clou di questa giornata del campionato di Serie A, Lazio-Inter in questo momento rappresenta il meglio che il calcio italiano può offrire. I biancocelesti vengono dall’importante vittoria di Parma, l’Inter dal derby vinto per 4-2 dopo essere stata sotto di due gol. Inutile negare che si tratta quasi di un dentro-fuori per la lotta al titolo, con la Juventus che potrebbe approfittare del risultato dell’Olimpico.

Bomber a confronto: Immobile vs Lukaku, Lazio-Inter è anche sfida tra bomber, il capocannoniere biancoceleste con 25 reti ed il bomber belga con 17 gol all’attivo saranno sicuramente tra i protagonisti della partita, nell’Inter rientra anche Lautaro Martinez dopo la squalifica di due giornate.

Lazio-Inter in tv

La gara sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match anche con SkyGo grazie all’applicazione internet.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Handanovic non ha ancora recuperato dall’infortunio e quindi mister Conte deve fare ancora una volta affidamento su Padelli, dimostratosi non sicurissimo nel derby con il Milan. Difesa solita con i rocciosi Skriniar e De Vrij centrali, Bastoni sulla sinistra e Young a destra. Centrocampo classico con Candreva, Brozovic, Barella e l’innesto dal primo minuto di Erikssen, attacco bomba con Lukuku e Martinez.

Simone Inzaghi risponde con una Lazio in grande forma, Strakosha tra i pali, Felipe e Acerbi centrali, Radu e Lazzari sulle fasce, centrocampo di classe con Savic, Leiva, Luis Alberto e Joni, attacco Caicedo e Immobile. Pronostico: leggermente favorita la Lazio, risultato finale 2-1 con reti di Immobile, Brozovic e Lucas Leiva.