Serie A, derby Inter-Milan: dove guardarlo in diretta

Non sarà mai una partita come le altre, l’atmosfera di San Siro, il blasone delle due squadre, la rivalità sportiva tra le due tifoserie. Il derby di Milano racchiude sempre una magia unica. Domenica sera Inter-Milan sarà da brividi, previsti 80.000 spettatori per un incasso di circa 5 milioni di euro.

Ibrahimovic vs Eriksen: i rossoneri recuperano il fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic che aveva saltato la gara casalinga contro il Verona. Dall’altro lato, mister Antonio Conte sembra orientato a far partire titolare il centrocampista svedese ex Totthenam. Il Milan insegue un posto in Europa, l’Inter cerca lo Scudetto, sarà una partita aperta a qualsiasi risultato.

I nerazzurri sono reduci dalla brillante vittoria di Udine ottenuta grazie alla doppietta del bomber belga Romelu Lukaku. Ancora squalificato Lautaro Martinez, probabile la conferma dal primo minuto dell’attaccante napoletano Esposito che farà turn over con Sanchez. A centrocampo, con Eriksen dovrebbero esserci Candreva, Brozovic e Barella. In difesa la solida coppia centrale composta da De Vrij e Skriniar, con laterali Young e Godin; in porta la saracinesca Handanovich, che recupera dopo aver saltato la gara di Udine.

Il Milan risponde con una formazione che sta ben comportandosi in questo periodo con Donnarumma in porta, centrali difensivi Romagnoli e Musacchio, Conti sulla fascia destra e Theo Hernandez su quella sinistra. A centrocampo come playmaker basse ci sarà Bennacer coadiuvato da Kessie nel recupero dei palloni. Sulle fasce giocheranno lo spagnolo Castillejo e il turco Chalanoglu. Attacco atomico con la velocità di Leao e la forza fisica e la classe di Ibrahomovic. Mister Pioli proverà a fare lo sgambetto ai nerazzurri.

Vediamo ora dove è possibile guardare in diretta la sfida tra Inter e Milan, in programma domenica 9 febbraio alle 20.45: il derby della Madonnina sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre).