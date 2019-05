Serie A, combinazioni per entrare in Champions League e paura della B

Si è giocata la penultima giornata di campionato e dopo i primi due posti in classifica e gli ultimi due già ormai definitivi, ci si ritrova agli ultimi 90 minuti ancora a lottare per due posti in Champions League e a cercare di evitare il terz’ultimo posto per non scivolare in Serie B.

Facendo il resoconto della giornata: l’Inter perde contro il Napoli e scivola momentaneamente al 4° posto, l’Atalanta ottiene un punto prezioso contro i campioni d’Italia della Juventus e si trova al terzo posto, cercando di dimenticare l’amarezza della Coppa Italia persa contro la Lazio; il Milan invece batte il Frosinone per 2 a 0 e spera ancora in un piazzamento Champions League.

Ci sarà un finale scintillante, e da “horror” per molte squadre: l’Inter affronterà un Empoli motivato a rimanere in Serie A, mentre l’Atalanta trova un Sassuolo già salvo; idem per il Milan che se la vedrà con la SPAL.

La Roma è più probabile che lotti per l’Europa League, mentre il Torino, sconfitto contro l’Empoli, ormai è tagliato fuori.

Vediamo le possibili combinazioni per il terzo e quarto posto:

l’Atalanta va in Champions League se batte il Sassuolo o pareggia, e il Milan non batte la SPAL;

se batte il Sassuolo o pareggia, e il Milan non batte la SPAL; l’Inter va in Champions battendo o pareggiando contro l’Empoli, e il Milan non batte la SPAL; oppure perdendo con l’Empoli ma senza le vittorie di Milan e Roma.

battendo o pareggiando contro l’Empoli, e il Milan non batte la SPAL; oppure perdendo con l’Empoli ma senza le vittorie di Milan e Roma. Il Milan va in Champions League battendo la SPAL, con l’Inter che non batte l’Empoli; oppure battendo la SPAL, con l’Atalanta che non vince contro il Sassuolo. Infine pareggiando con la SPAL, con Inter e Atalanta battute e Roma vittoriosa col Parma, per la classifica avulsa.

battendo la SPAL, con l’Inter che non batte l’Empoli; oppure battendo la SPAL, con l’Atalanta che non vince contro il Sassuolo. Infine pareggiando con la SPAL, con Inter e Atalanta battute e Roma vittoriosa col Parma, per la classifica avulsa. La Roma va in Champions battendo il Parma, con Milan e Inter sconfitte, per la classifica avulsa.

Per quando riguarda la lotta salvezza sono tre le squadre che rischiano la Serie B: Genoa, Empoli e Fiorentina.

Ai Viola, dopo le dimissioni dell’allenatore Pioli, la cura Montella non ha fatto per niente bene: 5 sconfitte consecutive toccano un ambiente demotivato e la squadra si troverà innaspettatamente a giocarsi la salvezza contro il Genoa di Prandelli.

In merito alla lotta salvezza, le combinazioni possibili sono: