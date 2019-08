Serie A: campionato al via, il programma della prima giornata e le novità in campo

Tanti volti nuovi in campo e in panchina per il campionato di calcio di Serie A 2019-2020, che scatta dal Tardini sabato 24 agosto alle ore 18, con la sfida tra il Parma e la Juventus campione in carica. Sarà un campionato il cui leitmotiv è interrompere il predominio dei bianconeri, capaci di vincere per 8 anni di seguito.

I bianconeri affronteranno questa stagione con la novità Maurizio Sarri in panchina, che per motivi di salute non sarà presente al Tardini, e i nuovi acquisti Ramsey, Rabiot, Demiral, Danilo e De Ligt, ma anche il ritorno di Buffon e quello di Higuain. Anche se l’argentino, insieme al connazionale Dybala, potrebbe lasciare Torino prima della chiusura del mercato prevista per il 2 settembre.

Cercheranno di spezzare il dominio bianconero il Napoli e l’Inter. I partenopei si sono rinforzati con l’arrivo del difensore greco Kostas Manolas e dell’attaccante messicano Hirving Lozano, ex PSV, e sperano, dopo due secondi posti consecutivi, di fare il salto di qualità. Torna a far sognare i propri tifosi l’Inter, che ha operato un’autentica rivoluzione. Arrivato Antonio Conte in panchina, e ceduti Perisic e Naingollan, i nerazzurri, in attesa di liberarsi anche di Mauro Icardi, punteranno al titolo, forti degli arrivi di Lukaku, Barella, Godin e Sensi e con la trattativa per avere Alexis Sanchez in dirittura di arrivo.

Un gradino più indietro Roma e Milan. I giallorossi, con il nuovo mister Fonseca in panchina, perso Manolas, sono riusciti a trattenere nella capitale Dzeko e puntano molto sull’estro del giovane Zaniolo. I rossoneri, liberi da impegni europei, si presentano sotto la guida di Giampaolo e con un mercato che non ha riservato grossi colpi, così come per la Lazio. Mercato che ha invece riservato delle sorprese per la Fiorentina, che oltre a trattenere Federico Chiesa, ha acquistato il centrocampista francese Frank Ribery.

Tra le altre squadre, oltre a non dimenticare l’Atalanta, impegnata in questa stagione per la prima volta nella storia in Champions League, una menzione per il neo promosso Brescia, che ha riportato in Italia Mario Balotelli, che sarà comunque indisponibile per squalifica per le prime quattro gare.

Calendario completo della 1a giornata e dove vedere le partite in diretta

Sabato 24 agosto

ore 18 Parma-Juventus (Sky)

ore 20:45 Fiorentina-Napoli (Sky)

Domenica 25 agosto

ore 18 Udinese-Milan (Sky)

ore 20:45 Cagliari-Brescia (Sky)

ore 20:45 Roma-Genoa (DAZN)

ore 20:45 Sampdoria-Lazio (Sky)

ore 20:45 Spal-Atalanta (Sky)

ore 20:45 Torino-Sassuolo (Sky)

ore 20:45 Verona-Bologna (DAZN)

Lunedì 26 agosto