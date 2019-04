Serie A, Bologna-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera 8 aprile 2019 si disputerà alle ore 20.30 il match Bologna-Chievo presso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna (capienza spettatori 38.279). La sfida nel Monday Night chiuderà la 31 esima giornata del campionato italiano di Serie A. Di seguito i dettagli sulle probabili formazioni e dove vedere il match in TV.

Sarà una grande occasione per il Bologna guidata da mister Sinisa Mihajlovic, infatti, qualora dovesse riuscire a battere il Chievo di Domenico Di Carlo (ormai matematicamente retrocesso) scavalcherà di nuovo l’Empoli in classifica.

Dettagli Bologna-Chievo

BOLOGNA – Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta, Mihajlovic schiererà in campo dal primo minuto la formazione titolare, soprattutto dopo il turnover applicato a Bergamo. Torneranno i difensori centrali Danilo e Dijks. A centrocampo spazio alla coppia Pulgar-Poli, mentre nel reparto offensivo Sansone si posizionerà sulla trequarti da supporto a Palacio e Orsolini sugli esterni. Fermi ai box Mattiello, Edera, Destro e Helander.

CHIEVO – Brutte notizie per il tecnico Domenico Di Carlo che dovrò fare a meno anche di Jaroszynski. In difesa spazio a Barba e Bani come centrale affiancato ad uno tra Andreolli e Tomovic. A centrocampo ballottaggio tra Rigoni e Leris, mentre nel reparto offensivo il trequartista Giaccherini sarà di supporto al veterano Pellissier in coppia con Stepinski.

Attualmente i felsinei occupano la 18 esima posizione in classifica a quota 27 punti, mentre i clivensi sono all’ultimo posto con soli 11 punti. Le percentuali di vittoria delle due compagini sono così distribuite: 65% per il Bologna, 13% per il Chievo e 22% per il pareggio.

Bologna-Chievo, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic

Indisponibili: Mattiello, Destro.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; N. Rigoni, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski. All.: Di Carlo

Indisponibili: Schelotto, Seculin.

Arbitro: Pairetto di Torino; Assistenti: Schenone – Valeriani; Quarto uomo: Ghersini; VAR: Mariani assistito da Di Vuolo.

Bologna-Chievo, dove vederla in TV

Il match Bologna-Chievo sarà trasmesso in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per gli abbonati a Sky che si trovano in Italia e nei Paesi dell’UE (Unione Europea), potranno vedere la partita anche in streaming grazie all’app Sky Go, tramite PC, smartphone e tablet.