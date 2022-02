Terribile incidente, la notte scorsa, intorno alle 3:00, in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, a circa 40km da Salerno. A rimanere coinvolto nell’impatto, un calciatore di serie A, in forza alla Salernitana.

Parliamo del numero 7 della compagine campana, Franck Ribery. Per ragioni ancora da chiarire e sino a questo momento non meglio precisate, la vettura sulla quale viaggiava il fuoriclasse, a quanto pare con un suo cugino, ha terminato la sua corsa contro un semaforo e per l’ex Bayern Monaco e Fiorentina è stato necessario ricorrere alle cure mediche dei sanitari giunti sul posto.

L’incidente

La notizia dell’incidente di Ribery, diffusa già dalle prime ore di oggi, 28 febbraio, è stata successivamente confermata dalla società granata con questo comunicato: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”. Questo è quel che si legge sul sito ufficiale del club.

Il francese è stato tempestivamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Battipaglia, dove è stato poi dimesso “con un lieve trauma cranico”, così come riferito dalla Salernitana. Anche se la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto il campione è ancora tutta da ricostruire, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli (SA) per i rilievi del caso.

I militari dovranno anche verificare attraverso appositi test l’assenza di sostanze che possono avere alterato la capacità di guida. Il fantasista di Davide Nicola è stato con una progrosi di 7 giorni, sarà, dunque, sicuramente indisponibile per Inter-Salernitana di venerdì 4 marzo alle 20:45 allo stadio San Siro. A forte rischio, dunque, la sua gara contro i nero-azzurri ma, per fortuna, non gli accaduto nulla di preoccupante…solo una nottataccia da dimenticare e l’auto distrutta nel terribile schianto ch lo ha visto coinvolto.