Anche San Marino, dopo l’Italia, da tempo ricorda con un francobollo la squadra che vince il campionato di calcio italiano, la nostra Serie A. Quest’anno dopo anni di dominio juventino ha visto trionfare l’Inter di Antonio Conte e pur se di quella formazione nella nuova stagione qualche pezzo forte è andato via, San Marino ricorderà il trionfo con un dentello abbastanza semplice nella vignetta.

La stessa infatti riporta il nuovo logo ufficiale e i colori del team alla quale ha lavorato l’autore “Esploratori dello Spazio” per una stampa totale di circa 80000 pezzi racchiusi in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra, stampati a cura di Cartor Security Printing nella versione tradizionale (l’Italia ha da tempo quasi tutti i francobolli in formato adesivo).

Il secondo titolo è invece un “fuori programma” che intende omaggiare l’Italia, che l’11 luglio 2021 a Wembley si è aggiudicata la magnifica vittoria del Campionato Europeo di calcio, attraverso un francobollo che raffigura un portiere impegnato a parare il pallone.

Come l’Italia anche qui il soggetto è in qualche modo associabile a Gigio Donnarumma ed il rigore finale ma sicuramente il suo risultato è migliore rispetto al nostro. Ancora realizzato con cura di Cartor Security Printing dal bozzettista Riccardo Nunziati con le stesse caratteristiche dell’Inter per tiratura e composizione di foglio ma dal facciale di costo diverso, in questo caso 2,20 euro.

I due francobolli calcistici sono stati inseriti nell’ampio giro di emissioni previsti per oggi 21 settembre. Tra le voci il tradizionale tributo per la festa di Natale, con largo anticipo, che stavolta in due valori da 70 centesimi ed 1,10 euro è incentrata sui gesti d’amore che si scambiano la Vergine Maria e Gesù Bambino, con particolari tratti da due splendidi capolavori conservati presso le prestigiose Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma: “Madonna col Bambino” di Orazio Gentileschi e “Madonna col Bambino e i santi Francesco, Giovanni Battista, Gerolamo e Chiara” grazie alla gentile concessione: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) – Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell’arte/Enrico Fontolan.