Momenti di paura si sono vissuti ieri allo Stadio Olimpico di Roma, dove una mezz’oretta prima dell’inizio della partita contro il Milan un tifoso giallo-rosso è rimasto incastrato con la testa in uno dei tornelli che permetteno alle persone di accedere all’impianto sportivo. Una disavventura che poteva costare anche cara al tifoso. La testa praticamente non ne voleva sapere di venire via, tanto che si è reso necessario l’immediato intervento degli steward e degli addetti alla sicurezza.

Il loro intervento ha permesso al malcapitato di potersi liberare dalla morsa del tornello. Subito dopo ha cominciato ad avvertire un fortissimo mal di testa, tanto che si è reso necessario l’intervento della Croce Rossa, presente sul posto. I sanitari lo hanno fatto adagiare su una barella per prestargli assistenza. Per lui non ci sono poi state ulteriori conseguenze, anche se la paura è stata davvero tanta. Gli altri tifosi presenti hanno fatto un video, divenuto virale in poche ore.

Situazione pericolosa

Quando il tifoso si è accorto di essere rimasto incastrato nel tornello ha cercato invano di liberarsi. Ha fatto giusto qualche manovra in modo molto delicato, ma di liberarsi della sbarra non c’era proprio verso. Da qui l’intervento del personale specializzato che lo ha tirato fuori dalla trappola. Il video è finito anche su Tik Tok.

Tra l’altro pare che non sia la prima volta che i tornelli dello stadio subiscono dei malfunzionamenti. Era già accaduto nella partita contro il Napoli, match valido sempre per il campionato di Serie A. I malfunzionamenti di tali strumenti sarebbero continuati anche a singhiozzo nella serata di ieri.

Alla fine il match è termianato 1-2 per i milanisti, che hanno portato a casa la vittoria con i gol di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessiè. Durante la partita l’animo dei tifosi romanisti si è scaldato quando il direttore di gara Maresca ha assegnato un calcio di rigore al Milan che ha portato il match sullo 0-2 in favore dei meneghini.