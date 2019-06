Roberto Baggio sul rigore della finale di Usa ’94: “Ancora oggi non dormo bene per quell’errore”

Quel rigore è rimasto impresso nella mente di tutti gli italiani, che con trepidazione attendevano l’esito vittorioso della finale tra Italia e Brasile. La storia la conoscono tutti: le due compagini che si contendevano la Coppa del Mondo al campionato di calcio di Usa ’94, dopo 120 minuti giocati sotto il sole cocente di Pasadena, in California, non erano andate oltre lo 0-0.

A decretare chi avrebbe alzato la coppa la cielo sarebbe stata la lotteria dei calci di rigori. Ma al Rose Bowl, gli azzurri si mostrarono tutt’altro che infallibili. Dagli 11 metri sbagliarono Baresi e Massaro. Quando fu poi il turno di Roberto Baggio, che aveva trascinato gli italiani in finale grazie a delle ottime prestazioni nella fase ad eliminazione diretta, arrivò l’errore che gelò un popolo intero. Il suo tiro che non centrò lo specchio della porta fu una vera e propria catastrofe. Per gli italiani fu la fine di un sogno, per i verde-oro il quarto titolo mondiale.

Ad ogni modo, nonostante siano passati 25 anni, quelle immagini sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo come una delle più grandi delusioni sportive nazionali, tuttora difficili da digerire.

Da qui si spiega perché a distanza di un quarto di secolo, Roberto Baggio senta sulle proprie spalle il peso di quell’errore.

Recentemente ha avuto modo di parlarne a Belgrado, dove è intervenuto in qualità di promoter ufficiale del Campus calcistico per bambini e adolescenti serbi, un’iniziativa da anni messa in atto da Banca Intesa con la società di assicurazione DDOR di Novi Sad.

“Ancora oggi non dormo bene per quell’errore. Purtroppo è successo e tali situazioni spiacevoli possono servire da lezione” ha dichiarato il Divin Codino, che tra le altre cose ha aggiunto di aver sognato sin da bambino di giocare con la nazionale una finale contro il Brasile, in quanto intenzionato a vendicare la finale di Messico ’70, quanto la squadra tricolore perse contro i sudamericani per 4-1. “Ma un conto è sognare e un conto è la realtà. E io avevo sognato una finale differente” ha concluso Roberto Baggio.