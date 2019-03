L’entusiasmo intorno alla Nazionale italianasta tornando, e con esso anche i risultati ed una buona espressione di gioco. L’incontro che si è disputato questa sera al Tardini di Parma, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, ha visto affrontarsi gli Azzurri contro il modesto Liechtenstein, terminato a favore dei padroni di casa per 6-0.

Rispetto alla gara precedente, il mister Roberto Mancini ha cambiato molti interpeti dell’ormai collaudato 4-3-3. L’undici iniziale scelto dal tecnico italiano per questa sfida: Sirigu, Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola, Jorginho, Verratti, Sensi, Politano, Kean, Quagliarella.

Come possiamo vedere è una Nazionale ricca di giovani promesse, una tra tutte l’attaccante Moise Kean, classe 2000 e cartellino di proprietà della Juve, il quale è andato in gol per due gare consecutive con la maglia azzurra. Un altro record è stato siglato anche da Fabio Quagliarella, che all’età di 36 anni, sigillando una doppietta diventa il calciatore più anziano ad avere segnato in Nazionale, battendo il record detenuto da Panucci.

La partita è stata da sempre a senso unico, dove l’Italia ha dominato per tutta la partita ed espresso un buon gioco, anche se va sottolineata l’inferiorità dell’avversario. L’incontro è stato sbloccato da Sensi con un preciso colpo di testa, ma i meriti del gol vanno anche all’autore dell’assist Leonardo Spinazzola che ha servito un cross preciso dopo una percussione sulla sinistra. Tra i marcatori si aggiungono anche il centrocampista Marco Verratti che batte il portiere avversario con un tiro a giro dopo una pregevole e caparbia azione in area di rigore ed Alessio Pavoletti, attaccante del Cagliari, che dopo un colpo di testa ribatte in rete con un comodo tap-in.

L’Italia, anche a fronte del pareggio della Bosnia contro la Grecia, dopo due giornate è prima nel suo girone a punteggio pieno. A Giugno si terranno le prossime due partite proprio contro le due compagini precedenti, le quali rappresentaranno dei test più difficili dove conosceremo il livello della nostra Nazionale.