Qualificazioni Euro 2020: l’Italia contro la Grecia potrebbe qualificarsi con tre turni di anticipo

La partita Italia–Grecia, valida per le qualificazioni a Euro 2020 del gruppo J, si giocherà sabato 12 ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. A due giorni dalla sfidaa, mister Mancini ha risolto tutti i dubbi che poteva avere.

La gara contro la Grecia potrebbe essere fondamentale per staccare il biglietto per gli Europei del 2020 con largo anticipo. A quattro gare dalla fine del girone di qualificazioni, infatti, l’Italia ha sei punti di vantaggio sulla Finlandia, seconda in classifica con 12 punti. Se l’Italia vince e la Finlandia dovesse perdere, la nostra nazionale potrebbe qualificarsi con tre turni di anticipo.

Italia-Grecia: formazioni quasi certe

Mancini giocherà con il suo consueto 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e una difesa schierata a quattro, con la novità sulla fascia destra di D’Ambrosio, centrali Bonucci e Romagnoli e sulla sinistra Spinazzola. Sullo schieramento dei centrocampisti non vi sono dubbi, giocheranno Barella, Jorginho e Verratti, a disposizione dopo la squalifica di un turno. L’attacco sarà a tre, molto veloce e dinamico, con sulla corsia di destra Chiesa, Belotti centravanti ed Insigne sulla fascia sinistra pronto a rientrare sul destro per imbeccare le punte o concludere. In caso di necessità potrebbero entrare Bernardeschi e il romanista Zaniolo.

La Grecia si disporrà con un 4-2-3-1 molto difensivo: Barkas in porta, in difesa da destra Bakakis, Manolas, Sokratis e Tsimikas; davanti alla difesa con una disposizione simile al vecchio “modulo” anni ’50, Samaris e Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai e Masouras avranno il ruolo delle mezze punte dietro all’unico attaccante, Koulouris.

Qualificazioni Euro 2020, le prossime partite dell’Italia

Liechtenstein-Italia, 15 ottobre ore 20,45

Bosnia-Italia, 15 novembre ore 20,45

Italia-Armenia, 18 novembre ore 20,45

La qualificazione è ad un passo, il contrario sarebbe quasi un suicidio. L’Italia, qualificandosi con tre turni di anticipo, potrebbe acquisire maggiore fiducia nei propri mezzi.