Qatar 2022: Spagna a valanga, flop Germania, vince il Giappone. La situazione nel gruppo E

Ascolta questo articolo

Prime partite anche per il gruppo E al campionato mondiale di calcio di Qatar 2022 ed esordio diverso per le due nazionali date per favorite per il passaggio del turno. Tutto facile per la Spagna che si presenta con ben sette gol al Costa Rica; clamorosa caduta, invece, della Germania che crolla nel finale contro il Giappone, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio.

È proprio la gara tra i tedeschi e i nipponici ad inaugurare il gruppo E. Le due squadre si affrontano sul terreno di gioco del Al Khalifa International Stadium di Al Rayyan. I quattro volte campioni del mondo dominano il primo tempo, ma soffrono la mancanza di una vera punta di ruolo, risultando poco incisivi in attacco. Al 33’ tedeschi in vantaggio grazie al rigore trasformato da Gündogan e concesso dall’arbitro per un fallo del portiere nipponico Gonda. La Germania prova a chiudere la gara ma sbatte contro il fuorigioco: il VAR annulla il raddoppio di Gnabry allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa i tedeschi continuano a spingere ma si fermano alla traversa di Gnabry e al palo di Gundogan. Gonda tiene a galla i suoi con tre interventi in un minuto, prima del ribaltone finale. Al 75’ Doan, entrato da soli 4 minuti, trova il pari e, 8 minuti più tardi, Asano, anche lui subentrato dalla panchina, completa la rimonta del Giappone che nel recupero si blinda in difesa e vince per 2-1.

Nella seconda gara del girone, Spagna e Costa Rica si affrontano allo Stadio Al-Thumama di Doha. Partita senza storia con le furie rosse scatenate e sudamericani mai al tiro. Gli uomini di Luis Enrique sbloccano la gara dopo 11 minuti con il gol di Dani Olmo. Il raddoppio arriva dopo 10 minuti ad opera di Marco Asensio, mentre al 31’, su calcio di rigore, Ferran Torres cala il tris. Non cambia la musica nella ripresa con gli spagnoli che segnano altri quattro gol: ancora Ferran Torres al 54’, Gavi al 74’, Carlos Soler al 90’ e Alvaro Morata al 92’. In classifica Spagna e Giappone guidano con 3 punti, mentre Germania e Costa Rica sono a quota 0. Domenica 27 novembre i nipponici affronteranno il Costa Rica, mentre i tedeschi sono già chiamati al riscatto contro gli spagnoli, per evitare di tornare prematuramente a casa.