Qatar 2002: il programma dei quarti di finale

Con la goleada del Portogallo si chiudono le gare degli ottavi di finale dei campionati mondiali di calcio di Qatar 2022. Sono stati i lusitani, infatti, gli ultimi a staccare il pass dopo un netto 6-1 alla Svizzera nonostante Cristiano Ronaldo sia rimasto in panchina per oltre 70 minuti. Mattatore della serata proprio il sostituto di CR7, il 21enne Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, autore di una tripletta alla sua quarta presenza in nazionale, la prima da titolare. Di Pepe, Guerreiro e Leao le altre tre reti dei portoghesi, mentre il gol della bandiera elvetico è stato segnato da Akanji.

Il Portogallo nei quarti affronterà il Marocco che ha eliminato la Spagna ai calci di rigore al termine di una partita ben giocata e che avrebbe potuto chiudere in un paio di occasioni sprecate dal centravanti del Bari, Walid Cheddira. Per gli uomini di Luis Enrique solo tanto possesso palla (ben 350 passaggi nel primo tempo) ma pochissime occasioni, se si esclude il palo colpito da Sarabia all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Dal dischetto segnano i marocchini Sabiri, Ziyech e Hakimi, mentre il portiere Bounou neutralizza i penalty di Carlos Soler e Busquets e Sarabia spedisce il penalty sul palo.

Le due squadre si affronteranno sabato 10 dicembre allo Stadio Al-Thumama di Doha con calcio di inizio alle ore 18, le 16 in Italia. La vincente affronterà, in semifinale, la squadra che uscirà vincitrice nella sfida Inghilterra-Francia che si giocherà alle ore 22, le 20 in Italia. Le altre due semifinaliste si conosceranno venerdì 9 dicembre dopo le sfide Olanda-Argentina e Croazia-Brasile.

Ecco il programma completo dei quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

ore 18 (ore 16 in Italia) Croazia – Brasile all’Education City Stadium di Al Rayyan



ore 22 (ore 20 in Italia) Olanda – Argentina allo Stadio Iconico di Lusail



Sabato 10 dicembre

ore 18 (ore 16 in italia) Marocco – Portogallo allo Stadio Al-Thumama di Doha



ore 22 (ore 20 in Italia) Inghilterra – Francia allo Stadio Al-Bayt di Al Khawr