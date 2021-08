PSG, calciomercato folle: per Messi contratto da sceicco

Il PSG è letteralmente inarrestabile (o fuori controllo?), solo in questa sessione estiva di calciomercato si è preso dei fuoriclasse come il portiere della nazionale Campione d’Europa, il 22enne Gianluigi Donnarumma, ex-Milan, blindandolo con un contratto quinquennale fino al Giugno 2026, il difensore centrale spagnolo ex-Real Madrid Sergio Ramos con un Palmarès da leggenda del calcio internazionale tra titoli individuali, coppe e campionati per club e in nazionale. Poi il terzino destro campione d’Italia nella stagione scorsa Achraf Hakimi, 22enne col doppio passaporto marocchino-spagnolo acquistato dall’Inter per 60 milioni di euro.

Oltre a questi ce ne sono altri, tra cui il centrocampista Georginio Wijnaldum ex-Liverpool, ma quello che potrebbe mettere a segno nelle prossime ore e che si dà quasi per certo, salvo sorprese, è proprio quello della pulga argentina, Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino potrebbe raggiungere il suo connazionale, l’allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, proprio dopo la conferenza di oggi alle 12 dove parlerà del motivo che ha portato alla rottura col Barcellona dopo ben 20 anni di relazione.

Secondo le voci che girano attorno il contratto che avrebbe Messi al Psg, si parla di una quota compresa tra 35 e i 40 milioni di euro a stagione. La somma lo porterebbe ad essere il giocatore più pagato della rosa parigina, davanti a Neymar che aveva accettato una riduzione di stipendio nei mesi scorsi.

Il club di Parigi, ad oggi, sembra la classica squadra di All-Stars che si stila a chiusura delle stagioni calcistice riunendo i migliori giocatori di tutti i campionati. Pochettino ha tanti galli nel suo pollaio, cosa che da un lato lo renderà felice ma che dell’altro lo farà penare, sia da un punto di vista disciplinare che di scelta tattica settimana dopo settimana. Solo al pensiero di un ipotetico tridente offensivo composto da Neymar, Mbappé e Messi, gli appassionati potrebbero già avere una vaga idea su quanto potrebbe accadenere nella prossima Champion’s League e in Ligue 1.

Ligue 1, Coppa di Francia e Champions? Che indirettamente il Paris Saint-Germaine abbia espresso la volontà di mirare al triplete? Con una rosa simile e un ormai (quasi) sicuro innesto di un nome altisonante come quello di Messi non si può puntare a fare di meno, sia per una questione di aspettative sia per una questione finanziaria.