Parma, un calciomercato invernale da 3 in pagella

Il calciomercato invernale è terminato il 31 gennaio e, se possibile, il Parma Calcio ne è uscito ancora più indebolito rispetto a un mese fa. La squadra, che vede come presidente l’americano Kyle Krause, ha deciso di non investire praticamente nulla in questa sessione di mercato.

Purtroppo però i numeri non sono dalla parte di Krause e del direttore sportivo Mauro Pederzoli. Il club ducale attualmente si ritrova in decima posizione, con soli 30 punti in 22 partite e con un distacco di 18 punti dal Frosinone in prima posizione e 10 punti dal secondo posto occupato dal Genoa (prossima rivale del Parma). Resta più plausibile l’ultimo gradino dei playoff, poiché il Pisa ha racimolato un punto in più dei crociati.

Il mercato del Parma Calcio

Gli obiettivi quindi, anche quelli legati a una clamorosa promozione diretta, sarebbero ancora del tutto raggiungibili giacché mancano ancora 16 partite da giocare, ma dall’ultimo mercato fatto traspare che i primi a non crederci più sono proprio i dirigenti crociati.

Dal calciomercato arriva solamente Luca Zanimacchia, il “pupillo” di Fabio Pecchia e uno degli artefici della promozione in Serie A della sua Cremonese, che però sostituisce il partente Gennaro Tutino in direzione Palermo. In questa lista aggiunti gli arrivi di Marko Brekalo e Mateus Kowalski che, data la giovane età e al normale adattamento al calcio italiano, pare impossibile che possano dare un’impronta importante in prima squadra già da quest’anno.

Oltre al già citato Gennaro Tutino, la società ha ceduto Jayden Oosterwolde (in direzione Fenerbahçe) e Simone Romagnoli (passato in Serie A con il Lecce a poche ore dal gong finale). La dirigenza crociata, senza un valido motivo, ha deciso di non rimpiazzare gli ultimi due partenti aggiungendo ulteriori problemi a una rosa formata già da tante carenze.

Intanto con il passare dei giorni si sta allargando sempre di più la lista degli infortunati, poiché per la prossima partita dovrebbero essere indisponibili Dennis Man, Valentin Mihaila, Gianluigi Buffon ed Elias Cobbaut, mentre molti altri giocatori non sembrano avere ancora i novanta minuti nelle gambe.

Il problema più evidente resta sempre l’attacco. Infatti per i prossimi mesi la dirigenza ha deciso di ripuntare nuovamente su Roberto Inglese e Gabriel Charpentier, i due “bomber” che fino a questo momento hanno fatto solamente 4 gol in un totale 23 partite di Serie B.

Di certo i tifosi crociati si sarebbero aspettati un mercato invernale più sostanzioso, senza l’inutilità di puntare su giovani che possono darti un futuro ma, senza un presente solido, difficilmente si può puntare per gli anni a venire. Tra l’altro neanche lo spettro dei playout sembra essere così tanto lontano, siccome attualmente la squadra si trova solamente a 6 punti di vantaggio dal Cittadella.

Più di un 3 in pagella al calciomercato invernale a oggi è impossibile darlo, ma in tanti sperano che gli alti vertici del Parma ci hanno visto più lungo rispetto alla maggior parte dei tifosi.