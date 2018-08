Parma, Gervinho è pronto per la sua nuova avventura: "Darò il 100% per centrare la salvezza"

L’acquisto di Gervinho per il Parma è stata una delle sorprese del calciomercato. Inizialmente una sua avventura nei crociati sembrava solamente una suggestione per i tifosi. Il contratto che legava l’ivoriano nell’Hebei Fortune era di ventiquattro milioni in tre anni, quindi otto per ogni anno. In Emilia invece guadagnerà all’incirca un milione all’anno.

Uno dei motivi del ritorno di Gervinho in Italia, come ha rivelato il direttore sportivo Daniele Faggiano, è la possibilità di tenersi in forma in un campionato importante come quello della Serie A per partecipare alla prossima edizione della Coppa d’Africa. Il dirigente non ha nascosto che ci sono stati dei problemi per il suo acquisto ma, grazie all’aiuto del calciatore, è stato possibile portaralo a Parma.

Gervinho, da come si può leggere sul sito del Parma Calcio, sembra carico per questa sua nuova avventura: “Sono contento di essere qui, è un piacere tornare nel campionato italiano, tra quelli nei quali ho giocato è uno dei migliori. Qui in Italia ho vissuto bei momenti, ora per me si tratta di una nuova avventura. Conosco la storia del Parma, abbiamo un collettivo importante, una dirigenza importante, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Come per ogni neopromossa, il Parma ha come obiettivo quella salvezza. In conferenza stampa Gervinho si ritiene abbastanza fiducioso nel raggiungimento di questo obiettivo: “La difficoltà di salvarsi? Non c’è niente di difficile nella vita e nel calcio, abbiamo una bella squadra, c’è bisogno dell’aiuto di tutti, darò il cento per cento: restando uniti possiamo farcela”.

Nella stessa conferenza stampa sono stati presentati anche Mattia Sprocati e Jonathan Biabiany. Per entrambi è un ritorno, poiché il giocatore di proprietà della Lazio è stato sotto contratto con gli emiliani nel 2012, mentre per il francese questa è la terza avventura con la maglia crociata.