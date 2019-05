Parma-Fiorentina, iniziativa "Tutti al Tardini": i biglietti venduti a 1 euro

Il Parma Calcio non sta vivendo un periodo di serenità e gli ultimi risultati hanno portato un po’ di tensione tra i tifosi e la società. La squadra allenata da Roberto D’Aversa si trova a +3 sull’Empoli che occupa il terzultimo posto in classifica, mentre soltanto qualche mese fa sembrava che i crociati potessero salvarsi facilmente, grazie ai punti accumulati nel girone d’andata.

La forma dei giocatori gialloblu in effetti è davvero imbarazzante: nelle ultime 15 partite la squadra crociata ha accumulato soltanto 10 punti, alla pari della Fiorentina, sua prossima avversaria. Peggio di loro soltanto il Chievo Verona con 7 punti. Per questo motivo, la dirigenza – sentendo l’importanza della partita – inaugura l’iniziativa “Tutti al Tardini“.

Il costo dei biglietti

Nella giornata del 15 maggio è iniziata la prevendita, sul sito “Ticketone“, dei biglietti per la partita tra Parma e Fiorentina. Come riporta il sito della squadra gialloblu, non è necessaria la fidelity card per acquistare i titoli d’ingresso di tutti i settori, compresi i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite.

Successivamente scrivono il prezzo dei biglietti dedicati ai tifosi crociati: “Tribuna Centrale Petitot 100 Euro (Ridotto 70 Euro, Under 14 5 Euro, ‘Forza Parma’ 1 Euro) Tribuna Laterale Petitot 60 Euro (Ridotto 40 Euro, Under 14 5 Euro,‘ Forza Parma’ 1 Euro ) Tribuna Laterale Ovest 40 Euro (Ridotto 30 Euro, Under 14 Omaggio, ‘Forza Parma’ 1 Euro) Curva Sud Parma 15 Euro (Under 14 5 Euro, ‘Forza Parma’ 1 Euro) Settore Ospiti 25 Euro (Under 14 5 Euro)”.

Il sito spiega anche i requisiti per avere la riduzione: “Ci sono due modi per acquistare i tagliandi con la speciale riduzione: il primo, riservato esclusivamente ai residenti a Parma e provincia, solo ed esclusivamente nei punti vendita-ricevitorie fisiche Ticketone di Parma e provincia; il secondo, riservato ai tifosi crociati residenti in altre province o regioni, attraverso l’acquisto on line sul portale Ticketone, usufruibile solo dai possessori della Fidelity Card del Parma Calcio 1913”. La promozione è attiva anche ai botteghini prima della partita. Il settore “intero ospiti” costa su “Ticketone” 25 euro.

I cittadini di Parma e provincia che hanno acquistato il tagliando a prezzo pieno posso richiedere l’annullamento del biglietto e aderire all’iniziativa “Forza Parma“. Per chi ha utilizzato Ticketone, invece, il tutto avviene in maniera automatica.