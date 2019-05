Parma e Sampdoria celebrano il gemellaggio con una maglia speciale

Parma e Sampdoria sono legati da un’amicizia che dura da quasi trent’anni. Il tutto nasce all’inizio degli anni ’90, con i tifosi gialloblu che portarono allo “Stadio Marassi” lo striscione “A noi l’Europa, a voi la gloria, lo scudetto alla Sampdoria”. Il rapporto di “fratellanza” viene sentito molto sia dagli “Ultras Tito Cucchiaroni” che dai “Boys Parma”.

La nota della loro iniziativa inizia in questa maniera: “Una storia fatta di grandi sfide sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Parma Calcio 1913 e Unione Calcio Sampdoria rappresentano un esempio di correttezza, lealtà e sportività. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione per la propria maglia”.

Successivamente viene pubblicato un breve video sui loro social network, in cui presentano la maglia per questa partita. Grazie anche alla collaborazione tra Erreà e Joma, la squadra allenata da Roberto D’Aversa indosserà una maglia in versione rivisitata della blucerchiata, mentre la Sampdoria indosserà una casacca con una rivisitazione della maglia crociata.

L’iniziativa, dal nome “Blucrociati – Not Just Colours“, ha lo scopo di mescolare i simboli principali di entrambe le casacche mantenendo però la loro identità, con l’obbiettivo di mostrare a tutti i tifosi, neutrali e non, la loro forte amicizia.

Come riporta “Forzaparma.it”, il tutto verrà reso speciale anche dopo il match; infatti, le maglie da gioco che vengono utilizzate durante la partita verranno messe in vendita. Il denaro ricavato dalle casacche vendute dal Parma andranno in beneficenza all’Istituto Gaslini di Genova, mentre quello ricavato dalla Sampdoria sarà donato all’Ospedale dei Bambini di Parma. Per gli abbonati dei tifosi crociati ci sarà un ulteriore sconto del 20%. Il sito del Parma poi riporta che verranno messe in vendita anche 50 “Box Limited Edition“, con la maglia di entrambi i capitani a 198 euro.