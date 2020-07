Parma Calcio, vicina la cessione ai qatarioti di Al Mana Group: tutti i dettagli

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - I qatarioti, così come gli altri stranieri che vengono ad investire nel calcio in Italia, non mi hanno mai entusiasmato più di tanto. Bisognerà prima vedere se verrà confermata o meno questa trattativa, anche se per molti ci sarebbero soltanto dei dettagli da limare. Ma per sognare ci vuole ben altro che un patrimonio.