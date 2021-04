Parma Calcio, Javier Ribalta è il nuovo Managing Director-Sport

L’organigramma del Parma Calcio dell’ambizioso magnate Kyle Krause sta iniziando a prendere forma. Il primo grande acquisto fatto per la sua società porta il nome di Jaap Kalma, consigliere di amministrazione di Credito Valtellinese ed ex Chief Communication Officer dell’AC Milan e Marketing Director alla Ferrari, che diventa Managing Director Corporate dei gialloblù.

Per il ruolo del direttore tecnico invece, in questi mesi, sono circolati molti nome come quello di Pietro Lo Monaco, l’ex Catania lanciato più volte da “Sportitalia”. Negli ultimi giorni invece è uscito quello di Javier Ribalta, poi confermato da un comunicato della società nella mattinata del 12 aprile: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Javier Ribalta sarà infatti il nuovo Managing Director – Sport della società crociata”.

La carriera di Javier Ribalta

Nato a Barcellona il 14 Settembre 1980, la carriera di Ribalta nel mondo sportivo inizia nel 2009, quando diventa osservatore del Torino. L’anno successivo passa al Milan, diventando poi responsabile scouting del Novara in cui scopre Bruno Fernandes, attualmente numero 10 del Manchester United con una valutazione, secondo il sito “Transfermarkt”, di ben 90 milioni.

Passa poi alla Juventus, con cui insieme a Giuseppe Marotta e Fabio Paratici costruisce il ciclo vincente della squadra piemontese portando giocatori di grande valore come Kingsley Coman, Rodrigo Bentancur, Paul Pogba a zero (per poi essere rivenduto a più di 100 milioni di euro) e Alvaro Morata. Nel 2018 lavora per il Manchester United con il ruolo di responsabile scouting.

Dopo Manchester invece va allo Zenit San Pietroburgo con il nuovo ruolo di direttore sportivo. Con il suo avvento la rosa ritorna a vincere il campionato nel primo anno (dopo essere stati a secco per quattro stagioni) ripetendosi poi nella stagione 2019-2020.

Per il ruolo di direttore sportivo invece, secondo molti rumor, potrebbe restare Marcello Carli, confermato nonostante l’annata disastrosa del Parma. Non mancano qui alcune voci, siccome secondo “Pianeta Serie B” il Parma avrebbe sondato il terreno per Stefano Trinchera, attualmente sotto contratto con il Cosenza, ma si pensa anche a una promozione di Mauro Pederzoli, attualmente nell’area scouting della società che si trova in buoni rapporti con Ribalta.