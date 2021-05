Parma Calcio, il nuovo allenatore sarà Enzo Maresca

Nell’ultima conferenza stampa del Parma, in cui sono stati presenti sia Javier Ribalta che Kyle Krause, il “Managing Director Sport” della società ha voluto parlare anche dell’allenatore dopo l’esonero di Roberto D’Aversa: “Non lo abbiamo ancora scelto, abbiamo un identikit, dei profili chiaramente al vaglio, ma non lo abbiamo ancora scelto”.

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta offerta molto importante economicamente nei confronti di Vincenzo Italiano, ma sia Ribalta che Krause hanno immediatamente smentito questa possibilità. L’altro nome circolato nelle ultime settimane è quello di Ivan Jurić, con cui ci sarebbe stata anche una telefonata, ma a quanto pare sarebbe già un promesso sposo del Torino.

Enzo Maresca nuovo allenatore del Parma

Nella tarda serata di ieri Nicolò Schira, giornalista sportivo molto seguito sui social network, è stato il primo a citare Maresca come possibile coach del Parma Calcio. L’ex calciatore del Palermo però sarebbe seguito anche dal Girona, squadra satellite del Manchester City con cui attualmente lavora Enzo Maresca. Di Marzio però, in questi minuti, con un tweet ha voluto confermare le ultime indiscrezioni: “Nella notte è arrivata la decisione di sposare il progetto proposto dal presidente Krause. Maresca potrà portare il suo staff e impostare così un lavoro a lungo termine. In queste ore si risolveranno le ultime fasi contrattuali, poi ci saranno le firme e gli annunci ufficiali”.

La carriera di Enzo Maresca come allenatore inizia nel 2017 come vice di Fulvio Fiorin dell’Ascoli in Serie B in attesa di ottenere il patentino da allenatore. Le sue dimissioni arrivano però nel giro di pochi mesi a causa di quattro sconfitte consecutive. Dopo una breve esperienza come collaboratore di Vincenzo Montella a Siviglia, nel 2018 diventa secondo allenatore di Manuel Pellegrini del West Ham. Lascia questo incarico nel 2019 dopo le dimissioni dell’allenatore argentino.

Il grande salto avviene negli ultimi anni, quando viene ingaggiato dal Manchester City come allenatore della Elite Development Squad. Con l’U23 del City ha vinto la Premier League 2 con 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, diventando la squadra con più gol fatti in campionato. Negli ultimi giorni poi ha ricevuto i complimenti da Pep Guardiola, affermando che sia Maresca che Mikel Arteta avranno una grande carriera da allenatore.