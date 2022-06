Parma Calcio, il nuovo allenatore è Fabio Pecchia

Ascolta questo articolo

Numerosi nomi sono stati accostati alla panchina del Parma. Oltre ai sogni altamente improbabili come Roberto De Zerbi, Marcelo Bielsa e soprattutto Gennaro Gatturo, quest’ultimo vero e proprio pupillo di Kyle Krause, la cerchia alla fine è stata ristretta sui nomi di Fabio Grosso, Paolo Zanetti e Fabio Pecchia.

La pista legata a Fabio Grosso si è arenata dopo la sua conferma al Frosinone fatta dal direttore sportivo Guido Angelozzi, mentre il nome di Paolo Zanetti, secondo le indiscrezioni, non ha mai convinto del tutto la dirigenza crociata. Alla fine il presidente Krause ha optato per l’ingaggio di Pecchia, che per la “Gazzetta dello Sport” dovrebbe firmare un biennale a circa 450mila euro annui.

L’annuncio di Pecchia viene fatto direttamente da Kyle Krause con un breve tweet e una sua fotografia sorridente dinanzi al logo del Parma il giorno seguente alla sua rescissione con la Cremonese, che ha portato in Serie A: “Benvenuto Fabio Pecchia. I am excited to announce you as our @1913parmacalcio new coach. Forza Parma”.

Il futuro legato al Parma

Intanto, oltre all’allenatore, la società sta lavorando per l’ennesima volta nel completare il quadro dirigenziale. In seguito all’addio di Jaap Kalma avvenuto mesi scorsi, al momento Kyle Krause sta cercando ancora un nuovo “Managing Director Corporate”.

La notizia che ha scosso l’ambiente però sono state le dimissioni del “Managing Director Sport” Javier Ribalta, che secondo i rumor avrebbe deciso di andare via dopo le prime incomprensioni nate con l’assunzione di Iachini: “Il Parma Calcio 1913 annuncia l’addio di Javier Ribalta, Managing Director Sport, dal Club” si legge nel comunicato: “Kyle Krause, Presidente del Parma Calcio 1913, augura a Ribalta il meglio per la sua carriera professionale nel mondo del calcio”.

Per il momento si parla di una promozione di Mauro Pederzoli e Massimiliano Notari, ma Krause starebbe comunque cercando un nuovo volto per sostituire Ribalta. Dopo le voci legate ad Ariedo Braida, secondo Gianluca Di Marzio la proprietà starebbe lavorando per portare a Parma l’ex dirigente del Bologna Riccardo Bigon.