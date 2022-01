Parma Calcio, il Consiglio Comunale dà il primo via libera per il nuovo stadio

Nella giornata di ieri il Consiglio Comunale di Parma è stato chiamato in causa per decidere il da farsi sul nuovo progetto dedicato allo stadio Ennio Tardini messo in campo dal magnate americano Kyle Krause. Alcuni partiti, tra cui la Lega e il Partito Democratico, sin dall’inizio hanno mostrato una forte perplessità in merito a questo progetto.

Come riportato dalla “Gazzetta di Parma” dopo tre ore e mezza di confronto piuttosto acceso è stata approvata la delibera con cui il Comune dà il via libera al progetto per il nuovo stadio Tardini. 20 persone su 31 hanno detto di “sì”. provenienti tutti da “Effetto Parma” a cui si è aggiunto Marco Maria Freddi del gruppo Misto. Contrari a questo progetto troviamo invece troviamo il PD, la consigliera Luni Colla e Roberta Roberti del gruppo Misto e Giuseppe Massari di Parma protagonista.

Partendo dalle parole di Federico Pizzarotti, il sindaco ci tiene a precisare che il progetto seguito fino a questo momento è quello corretto, ricordando a tutti l’impossibilità di raggiungere il 100% delle persone felici da questo nuovo impianto. Infatti, fino a oggi, rivela di aver ricevuto solamente pochissime email di contrarietà sul nuovo Ennio Tardini.

Marco Bosi, vicesindaco di Parma con deleghe a sport, dichiara: “Sono tifoso del Parma e non me ne vergogno, vivere lo stadio a mio parere è una cosa importante, specie in un momento dove l’intrattenimento è sempre più confinato al muro di casa. La riqualificazione dello stadio un progetto politico che sostengo dal 2017, perché secondo me lo stadio deve accogliere le famiglie e non chi ci va ora allo stadio, ma chi non riesce ad andarci in questo momento. Oggi votare contro vuol dire fermare l’iter nel nome di un ‘aspettiamo e vediamo’ che spesso e volentieri ha frenato tante opere non solo a Parma, ma in tutta Italia”.

Da parte dei contrari troviamo l’onorevole Giuseppe Massari che afferma di essere preoccupato dinanzi a un possibile addio del soggetto, in questo caso di Kyle Krause e del suo gruppo, dal progetto. Roberta Roberti invece vorrebbe vedere il bilancio della società del 2021 prima di convincersi della bontà del progetto, e non le bastano solamente le parole di Valerio Casagrande (Chief Financial Officer del Parma Calcio).

L’approvazione del progetto è arrivato fin all’America, poiché il patron del Parma ha immediatamente mostrato la sua felicità con un tweet: “Si ringrazia il Comune di Parma per il voto positivo di interesse pubblico per il nuovo stadio Il nuovo stadio. sarà fantastico per la città e per il Parma Calcio”.