Parma Calcio, Gigi Buffon rinnova fino al 2024

Fino a questo momento il campionato del Parma è nettamente sotto le aspettative. L’attuale 13esimo posto, che a oggi equivale trovarsi a 9 punti dall’ultima posizione per potersi giocare la Serie A tramite i playoff, è un risultato deludente rispetto alle aspettative iniziali.

In casa Parma comunque si sta lavorando per il futuro, in cui ci sarà anche Gianluigi Buffon. Durante la conferenza stampa dell’28 febbraio il portiere ha annunciato, insieme al presidente Kyle Krause, la sua intenzione di voler giocare ancora con i crociati rinnovando il proprio contratto fino al 2024.

La conferenza stampa di Buffon e Krause

“Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024“ annuncia con un incredibile entusiasmo Krause: “È un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno”.

Il portiere, rispondendo alle domande dei cronisti, afferma di aver desiderato questo prolungamento di contratto: “È una bella giornata, per me e per tutta la mia famiglia. Il mio ritorno a Parma è stato condizionato da dei rapporti e da un legame profondo che ho sempre avuto con la gente di Parma e la città. In questo momento diventava importante, dopo sette mesi, personalmente, in maniera convincente, fare un atto di responsabilità nei confronti della città e della società, dando la mia totale apertura a questo prolungamento. Per il ruolo che ho avuto quest’anno e che avrò anche il prossimo anno, era importante dare un segnale di forza e di compattezza nel credere in ciò che si sta facendo. Se non avessi creduto in ciò che ha il presidente nella testa e in ciò che stiamo facendo, non avrei accettato questa proposta“.

Durante la conferenza si parla anche dell’attuale cammino del Parma, ove Krause rivela la sua delusione per alcuni risultati, sottolineando però di non essersi mai pentito per aver acquistato la società. Ritiene invece il progetto stadio come “imprescindibile”, ammettendo che vorrebbe farci giocare Buffon.