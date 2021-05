Parma Calcio, esonerati Roberto D’Aversa e Marcello Carli

Finisce la seconda avventura di Roberto D’Aversa al Parma Calcio. L’allenatore di origine tedesca, chiamato a gennaio per sostituire Fabio Liverani con la rosa a terz’ultimo posto, riesce a fare addirittura peggio del suo predecessore ottenendo solamente 1 vittoria, 5 pareggi e 16 sconfitte tra cui otto di seguito (nuovo record per la società ducale).

I primi a riportare la notizia del suo esonero è stato il sito ParmaToday con un articolo scritto da Guglielmo Trupo: “Non sarà Roberto D’Aversa l’allenatore del Parma in Serie B. La retrocessione con l’ultimo posto è costata cara al tecnico abruzzese che – legato ancora al Parma da un anno di contratto – ha incassato la decisione del l’esonero dal club dopo la conferenza stampa di Genova”.

Nella mattinata del 23 maggio arriva anche la conferma di Sky Sport, in cui viene confermata questa decisione presa da Kyle Krause e Javier Ribalta. Ora si lavora per trovare il sostituto adatto e sempre secondo Sky il Parma avrebbe contattato Claudio Ranieri, l’allenatore della Sampdoria che ha annunciato in conferenza stampa di essere pronto a lasciare i blucerchiati. Gli altri nomi sondati secondo le indiscrezioni Ivan Jurić, Vincenzo Italiano, Filippo Inzaghi e Fabio Grosso, ma con gli ultimi due ci sarebbero stati solamente dei timidi contatti.

Mauro Pederzoli sarà il nuovo direttore sportivo

Stessa sorte anche per Marcello Carli, chiamato a giugno da Nuovo Inizio per sostituire Daniele Faggiano come direttore sportivo della squadra. Il dirigente paga gli errori degli ultimi mercati, e già dal mese di gennaio si è mormorato di una rottura tra lui e il presidente americano Kyle Krause.

Salvo clamorosi colpi di scena il nuovo direttore sportivo del Parma Calcio sarà Mauro Pederzoli, che ha già lavorato con Javier Ribalta in passato. Per l’ex osservatore del Liverpool sarebbe solamente una promozione nella società, siccome al momento si trova nel settore scouting dei gialloblù.