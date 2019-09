No alla violenza sulle donne: il rosa in campo

Sabato 28 settembre alle 14:30, presso lo stadio comunale di Verucchio, in provincia di Rimini, si giocherà un quadrangolare di calcio femminile per dire NO alla violenza sulle donne. Il quadrangolare è sostenuto dalla ONLUS contro la violenza sulle donne “Rompi il Silenzio”. Il fine settimana sarà all’insegna di sport, sensibilizzazione al tema ed aggregazione, ma anche cibo di strada, musica e spettacoli grazie all’evento “Tonda la Tevla” che per due serate, sabato 28 e domenica 29, trasformerà il Parco De André in un teatro di cibo di strada, musica, spettacolo e amicizia.

Il quadrangolare vedrà sfidarsi sul campo le squadre San Marino Academy, Femminile Riccione, Alma Juventus Fano e Cesena e vedrà il Poliambulatorio Sferamedica offrire un buono a tutte le partecipanti così come farà anche la gastronomia “Profumi e sapori di una volta” che preparerà un buffet per festeggiare la fine del torneo giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Oltre all’Associazione Onlus “Rompi il silenzio”, questa manifestazione è stata resa possibile anche grazie al Comune di Verucchio, l’Asd Verucchio che, in collaborazione con la Figc, ha organizzato il torneo.

L’amministrazione ha commentato così la scelta di ospitare questa manifestazione: “Il calcio, uno sport usualmente maschile, scenderà in campo per sensibilizzare su un tema purtroppo di strettissima attualità e saranno proprio delle ragazzine a farlo, perché è dai giovani, dai ragazzi che vogliamo partire con la responsabilizzazione. I nostri giovani devono crescere con il principio del rispetto”.

Il pomeriggio, all’insegna dei buoni valori del calcio e del rispetto per le donne, sarà accompagnato anche dalla musica di Tonda la Tevla che, a partire dalle 21, avrà per protagonista Zeta Dj con la musica disco degli anni ’70, ’80 e ’90; ci sarà inoltre una performance di ballo da parte di Dance Mania mentre il Circo Keaton farà uno spettacolo con i teli aerei.