Napoli, esonerato Carlo Ancelotti: in arrivo Gennaro Gattuso

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Nulla da fare per Carlo Ancelotti, che non riesce ad evitare un esonero ormai già scritto da Udine. I risultati in campionato, collegati ad un gioco mai esistente, hanno portato ad una decisione quasi inevitabile. Per Gattuso si prospetta una bella quanto difficile esperienza, staremo a vedere se riuscirà a fare il salto di qualità.