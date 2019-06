Mondiali femminili: le azzurre regolano le cinesi per 2-0 e vanno ai quarti di finale

Le ragazze di mister Milena Bertolini fanno sul serio e, dopo aver vinto il girone eliminatorio, si sbarazzano della Cina approdando ai quarti finale del campionato del Mondo, in corso di svolgimento in Francia. Sabato prossimo a Valenciennes, con inizio alle ore 15, sarà sfida con l’Olanda per approdare alle semifinali.

Nella prima gara ad eliminazione diretta, le azzurre affrontano a Montpellier la Cina, qualificatasi agli ottavi come una delle migliori terze. Squadra azzurra praticamente identica a quella sconfitta dal Brasile nell’ultima gara del primo turno, l’unica eccezione è Valentina Bergamaschi al posto di Aurora Galli.

L’Italia è subito padrona del campo e, dopo un gol annullato per fuorigioco, le azzurre sbloccano la gara al 15’ con Valentina Giacinti. Le cinesi provano subito a rimettersi in gara, ma il portiere azzurro Laura Giuliani non si fa sorprendere sul tentativo di Wang Yan. Con le azzurre in sofferenza, Milena Bertolini cambia mandando in campo Aurora Galli al posto di Cristiana Girelli.

Ed è proprio la nuova entrata a siglare il raddoppio ad inizio ripresa con un tiro dalla distanza. Sul 2-0 la gara cala di intensità con le azzurre che controllano e le cinesi incapaci di reagire. Al fischio finale fanno festa le ragazze italiane che eguagliano già un record: miglior risultato di sempre in un mondiale, come nel 1991, ma in quella occasione erano iscritte solo 12 squadre, contro le 24 di questa edizione francese.

Il cammino delle azzurre prosegue con la sfida di sabato 29 giugno contro le olandesi, che hanno superato a fatica (2-1), e grazie ad un rigore al novantesimo, il Giappone. Negli altri quarti di finale si affronteranno Norvegia e Inghilterra (giovedì 27 alle ore 21), Francia e Stati Uniti (venerdì 28 alle ore 21) e Germania e Svezia (sabato 29 alle ore 18:30).