Italia e Germania non avranno modo di incontrarsi durante i Mondiali di Russia, ma questo non nega che la rivalità calcistica tra le due nazionali non continui ad essere particolarmente accesa. Storicamente tra le due compagini non sono certo mancate provocazioni, scherni e sfottò.

L’ultimo ad aver ironizzato sul conto degli Azzurri è stato Bastian Schweinsteiger, centrocampista attualmente in forza ai Chicago Fire, vincitore nel 2014 del mondiale di calcio con la Germania. Durante un’intervista concessa all’emittente televisiva canadese TSN Sports, alla domanda su chi vedesse favorito per la vittoria finale del World Cup, l’ex bandiera del Bayern Monaco ha risposto nel seguente modo: “Il mio pronostico per i Mondiali? E’ difficile da dire, ma penso che Italia e Olanda abbiano buone chance di vincere. Ovviamente sto scherzando”.

Avrà pur scherzato, avrà pur cercato un modo per non rispondere alla domanda, eppure non tutti hanno gradito la sua uscita. Anche perché con la sua battuta ha di fatto messo il dito nella piaga. Italia e Olanda sono due big del calcio mondiale a non essersi qualificate per la fase finale del campionato del mondo. Per l’Italia si tratta addirittura di uno smacco, un fallimento che non si verificava da ben 60 anni.

Da qui è logico ipotizzare che l’ex centrocampista della Mannschaft abbia voluto ironizzare, togliendosi allo stesso tempo qualche sassolino dalle scarpe. Nelle competizioni internazionali l’Italia è sempre stata la bestia nera dei tedeschi, che a distanza di 12 anni ancora non hanno mandato giù la sconfitta nella semifinale di Dortmund.

Ed è proprio ricordando quell’episodio che è arrivata la risposta a tono di Marco Materazzi. L’ex difensore azzurro ha infatti rimarcato su Instagram l’epilogo di quella sofferta partita conclusasi dopo i tempi supplementari. “Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006!!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?“.