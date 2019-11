Moise Kean: un altro ritardo lo manda in tribuna

Moise Kean (Vercelli, 28 febbraio 2000) è un attaccante italiano cresciuto nelle giovanili della Juventus e da quest’estate giocatore dell’Everton, squadra inglese militante nel campionato di Premier League.

Moise Kean è arrivato all’Everton con un trasferimento da 27,5 milioni di euro ed un ingaggio di circa 3 milioni di euro all’anno. L’attaccante italiano non sta però brillando, non riuscendo ad ottenere i risultati sperati nel campionato inglese: 12 partite senza mai fare goal e tanta panchina. Di certo non un risultato lusinghiero per un centravanti che nella precedente stagione 2018/2019 in Serie A ha fatto sei goal in tredici presenze con la Juventus, dimostrando una buona tecnica e grande grinta.

L’ultimo comportamento non positivo del giovane è stato sabato scorso, prima della partita contro il Southampton, valida per la dodicesima giornata di Premier League, partita vinta poi dall’Everton per 2-1. La squadra si doveva infatti incontrare al tradizionale meeting pre-partita e Kean si è presentato in ritardo (già in precedenza non si era presentato ad una riunione tecnica della squadra).

L’allenatore Mario Silva ha deciso dunque di punire il comportamento del centravanti italiano mandando Kean direttamente in tribuna al St. Mary’s Stadium, e commentando la notizia con le seguenti parole: “Una decisione normale”. Secondo il giornale Liverpool Echo, il giocatore ha chiesto scusa ad allenatore e compagni di squadra e la questione dovrebbe considerarsi risolta.

Moise Kean già in precedenza aveva avuto un comportamento simile quando a giugno, insieme a Nicolò Zaniolo (giocatore della Roma), non si presentarono alla riunione pre-partita. I due furono esclusi dal commissario tecnico Luigi Di Biagio dalla partita Italia- Belgio disputata nel corso dell’ultimo Campionato Europeo Under 21. Moise Kean non è stato inoltre convocato da Roberto Mancini per le partite di qualificazione ad Euro 2020 – contro Armenia e Finlandia – giocate dalla Nazionale maggiore.