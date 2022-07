Maxi Lopez acquista il Birmingham City, l’ex calciatore era vicino a far parte del "GF Vip": il retroscena

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni Maxi Lopez, ex calciatore del Catania e del Milan, sta facendo parlare per essere diventando il nuovo proprietario del Birmingham City Football Club, che milita nella Football League Championship ( seconda divisione del campionato di calcio inglese), rilevando la squadra insieme a una cordata.

Come rivelato in anteprima dal quotidiano argentino “La Nación“, Maxi dirigerà il club insieme a Paul Richardson, famoso imprenditore che gestisce il marchio “Hera Clothing“, produttore di jeans e altri capi d’abbigliamento, ed ex direttore di “Gymshark“, marchio britannico di abbigliamento e accessori per il fitness che nel 2020 è stata valutata circa 1 miliardo di sterline.

Il retroscena su Maxi Lopez

Prima dell’acquisto del Birmingham City per Maxi Lopez si è parlato di una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip 7“. A confermare questo retroscena ci pensa la pagina Instagram “The Pipol Tv“, ove il calciatore prima della trattativa per diventare presidente del club situato nella contea del West Midlands avrebbe manifestato un forte interesse a far parte della Casa più spiata d’Italia.

Le cose però si sono complicate proprio con l’inizio delle trattative con il club inglese: “Maxi Lopez è il nuovo proprietario del Birmingham: l’ex attaccante rossonero dopo una lunga trattativa, ha infatti acquistato il club inglese che milita in Championship insieme a Paul Richardson. Lopez, prima di concludere questa trattativa (come svela Pipol) era interessato e ha partecipato a un’altra trattativa quella con il ‘Gf Vip‘. Maxi poteva essere uno dei concorrenti di questa edizione. Il punto cruciale sarebbe stato proprio l’acquisto della squadra. Così Lopez salta dai tasselli del reality e si siede dietro una scrivania e al posto di concorrente lo chiameranno presidente”.

Nella Casa avrebbe parlato, quasi sicuramente, della relazione travagliata con Wanda Nara e dell’amicizia ormai naufragata con Mauro Icardi. Ma molto probabilmente Alfonso Signorini si potrà consolare con un altro giocatore: difatti, secondo gli ultimi indizi rilasciati dal conduttore su Instagram, Diego Armando Maradona Jr farà parte del cast.