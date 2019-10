Massimiliano Allegri torna ad allenare. Andrà in Inghilterra?

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, torna ad allenare. Stando alle voci che si susseguono in queste ore, sembrerebbe che il tecnico toscano abbia deciso la sua nuova destinazione e questa volta non si tratta dell’Italia, dove oltre alla Juventus ha allenato – tra le altre – Cagliari e Milan (portando i rossoneri alla vittoria dello scudetto nella stagione 2010-2011).

Allegri, alla guida della Juventus dal 2014 al 2019, ha vinto cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane e per ben due volte è arrivato a giocare la finale di Champions League. Lo scorso maggio ha annunciato a tutto il popolo calcistico che avrebbe lasciato la panchina della Juventus (al suo posto è subentrato Maurizio Sarri) e si sarebbe preso un anno sabbatico.

Il tecnico, che nella vita privata fa ormai coppia fissa da diversi anni con l’attrice Ambra Angiolini, sembrerebbe pronto a lanciarsi in una nuova avventura professionale. Calcisticamente è ancora legato alla Juventus con un contratto che scadrà nel 2020, eppure sta prendendo lezioni di inglese, sintomo che qualcosa bolle in pentola.

La pretendente sembrerebbe essere proprio una squadra inglese e nello specifico il Tottenham, attualmente allenata da Carlos Pochettino e sconfitta nell’ultimo incontro di Champions League dal Bayern Monaco in casa, per ben 7 reti a 2. Pochettino, che in questo avvio di stagione non sta facendo delle grandi cose al Tottenham, nonostante sia arrivato lo scorso anno a giocare la finale di Champions contro il Liverpool – persa 2-0 – è fortemente in dubbio nonostante il suo contratto scadrà nel 2023.

Insomma, qualcosa si sta muovendo nel panorama calcistico e Massimiliano Allegri sicuramente non si farà cogliere impreparato, tanto che – come detto – sta anche studiando l’inglese. Che sia il Tottenham la prossima destinazione del tecnico toscano? Non resta che attendere i prossimi sviluppi di questa vicenda.