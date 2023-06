Manchester City sul tetto d’Europa tra luci e ombre

Ripercorrendo la storia della squadra, partiamo dal 2007/08, il fatturato del Manchester City era tra i piu bassi d’Europa, con circa 104 milioni di euro, per poi passare nel 2023 ad essere primo con un fatturato di 731 milioni di euro, secondo la statististica stilata da “Deloitte“. La crescita del fatturato deriva sopratutto dagli sponsor cresciuti sempre di più negli ultimi 10 anni.

Torniamo al 2008, è l’anno che lo sceicco Mansour, attuale proprietario del City, acquisisce la squadra. Possiede molte ricchezze e i primi anni investe molti soldi, però aveva in mente un progetto ambizioso, ossia che la società doveva “autofinanziarsi“.

Dal 2008 a oggi la squadra ha vinto 7 volte il campionato di cui 5 con Pep Guardiola, Quindi il City è passato da una vita all’ombra del Manchester United in Inghiterra al dominio assoluto in Europa. Ma non è solo un fatto di soldi perchè di club che hanno speso tanto senza aver vinto ce ne sono tanti.

Mansour nel 2008 hai investito da subito prendendo grandi calciatori, tipo Kun Aguero e Robinho, per far crescere la rosa e attirare nuovi sponsor. Ma un’altra strategia era anche far crescere i talenti in casa propria, fondando così la City Football Academy investendo 150 milioni di sterline.

Ma la svolta arriva nel 2012, quando Mansour nomina CEO del City Ferran Soriano, ex direttore generale del barcellona dal 2003 al 2008. Mansour si era affidato a lui proprio perchè nel 2012 era entrato in vigore il Fair play finanziario, cioè il pareggio di bilancio che tutte le società dovevano rispettare. Il City, fino ad allora, aveva speso tanti soldi, quindi serviva una nuova strategia per aumentare i ricavi, trovandola nel creare una società multinazionale costituita da più club nel mondo. Il City ha creato un’organizzazione calcistica mondiale mai fatta prima. Nel 2013 acquisisce il New york City FC, con il passar del tempo il marchio si espande in varie parti del mondo e a oggi se ne contano 12 di club. Tra gli obiettivi è anche quello di scovare giovani talenti in tutto il mondo per poi portarli a Manchester. Sembrerebbe un ottimo modello, ma solo in parte.

In questi anni la squadra inglese è stata più volte accusata di aver taroccato i bilanci, di aver violato tante regole, sopratutto accusato di aver gonfiato i ricavi degli sponsor e aver oscurato i costi di alcuni suoi tesserati.