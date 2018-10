Maldini: "Ibrahimovic è un campione che può far crescere la squadra"

Il Milan potrebbe inserire in rosa a gennaio anche un attaccante importante come Zlatan Ibrahimovic. Le parti negano contatti ma intanto Maldini nell’ultima conferenza stampa alla GdS elogia lo svedese: “Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione”.

Secondo Maldini, Zlatan Ibrahimovic sarebbe un elemento fondamentale se si vuole far tornare il Milan competitivo, prima in Italia e poi in Europa. Il tecnico, infatti, definisce indispensabili giocatori come lo stesso Zlatan ma anche Higuain al responsabile dell’area sport dei rossoneri. La motivazione è che questi sono dei campioni dalle indiscutibili doti e “sono in grado di tirare fuori le potenzialità altrui”.

Ipotesi di mercato

Solo a gennaio si saprà se questa notizia diventerà realtà. L’intenzione del club di Milano è quella di portare Zlatan al Milan a gennaio approfittando della contemporanea pausa della Mls. L’idea potrebbe essere attuata dato l’accessibile stipendio del giocatore; si tratta di 4 mln di euro. Per il Milan l’ipotesi parametro-zero è indiscutibile dato che il calciatore è legato contrattualmente fino al 2020 con i Los Angeles Galaxy.

Al momento il più grande ostacolo sembra essere Mino Raiola, che finora ha negato ogni trattativa.“Non ci siamo mai seduti un secondo per parlare di Ibra al Milan. Stiamo facendo tanti appuntamenti con diverse società, ma niente con il Milan”.

Alla domanda del possibile arrivo di Ibra, Gennaro Gattuso è rimasto freddo dicendo che lui a oggi guarda e pensa solo ai propri giocatori. Dalle sue parole, però, ha fatto trapelare l’eventuale apprezzamento per il suo arrivo: ” ha 37 anni, gli faccio tanti auguri e i miei complimenti, perchè a 37 anni ancora riesce a segnare”.