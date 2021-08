Lukaku al Chelsea per 130 milioni. Tutto già fatto secondo Gianluca Di Marzio

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio ormai è questione di tempo per l’ufficialità, infatti nel suo sito riporta questo: “Ormai la domanda non è più se Lukaku lascerà l’Inter per il Chelsea o meno, ma per quanto lo farà“. L’attaccante belga ha già fatto sapere ai nerazzurri che vuole tornare nella società londinese.

In passato il belga aveva già vestito la maglia del Chelsea, però non ebbe molta fortuna, infatti venne poi ceduto all’Everton dove si rivelò capace di giocare ad alti livelli.

In primavera l’attaccante belga aveva rifiutato un’offerta dal Manchester City per poter rimanere all’Inter visto che era legato sia al progetto ma, soprattutto, ad Antonio Conte.

Dopo l’addio di Conte e il ridimensionamento della società, anche con la cessione di Hakimi al PSG, probabilmente Lukaku ha iniziato a guardarsi intorno e ha visto in questa nuova offerta un enorme potenziale per la sua carriera. Inoltre, come detto prima, probabilemente lui vuole “riscattare” le prestazioni sottotono che fece tempo fa a Londra.

La strategia nerazzurra

Ora la società milanese punta a massimmizzare il più possibile il guadagno dalla sua possibile cessione.

Dobbiamo ricordare anche che l’Inter deve ancora finire di pagare Lukaku al Machester United, ipotizzando che l’offerta finale sia di 130 milioni, dopo aver finito di pagare Lukaku la dirigenza avrà circa 60/70 milioni. Probabilmente di questi milioni una parte andrà a risanare il bilancio e per il mercato rimarranno 40/50 milioni.

Con questi 40/50 milioni l’Inter dovrà trovare un sostituto per il belga. In questo momento il profilo principale è l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, che dovrebbe costare intorno ai 40 milioni, un altro prospetto potrebbe essere Joaquin Correa della Lazio; inoltre non sarebbe da escludere la possibilità che entrambi possano arrivare alla corte di Filippo Inzaghi.