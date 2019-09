Lazio-Inter: Immobile verso la panchina

Stasera a San Siro si gioca Inter-Lazio, una partita fondamentale per l’Inter che in caso di vittoria rimarrebbe da sola al primo posto in classifica. Nonostante una sfida così delicata ed importante, sembra molto probabile che l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, abbia deciso di lasciare fuori dalla formazione titolare Ciro Immobile, uno dei giocatori simbolo della rosa biancoceleste.

Il motivo di tale esclusione è da ricondurre alla reazione che il calciatore ha avuto a seguito della sostituzione avvenuta domenica al 18esimo minuto del secondo tempo durante la gara contro il Parma in cui ha mostrato platealmente dissenso per la scelta del tecnico.

La situazione sembrava risolta grazie alle scuse del calciatore poste sia di persona negli spogliatoi sia tramite i suoi account social; sembra quindi che non sia bastato e al posto del calciatore di Torre Annunziata giocherà probabilmente l’attaccante ecuadoriano Felipe Salvador Caicedo, che aveva sostituito Immobile proprio durante la scorsa partita.

Immobile pare non essere l’unico ad essere fuori dalla formazione titolare di questa sera; l’allenatore nella rifinitura ha optato per un gran turnover data la stretta vicinanza della gara di stasera con la scorsa partita. I cambiamenti di formazione riguarderebbero Parolo al posto di Lucas Leiva; Jony ha molte più probabilità di giocare rispetto a Lulic e quindi sarebbe pronto a giocare dal primo minuto in Serie A, dopo essere partito dal primo minuto anche una settimana fa in Europa League contro la squadra romena CFR Cluj.

Altre differenze di formazione rispetto alla vittoria contro il Parma riguardano il ritorno di Lazzari che giocherà al posto di Marusic sulla corsia destra della mediana e il ritorno di Bastos sulla sinistra della retroguardia per sostituire Radu influenzato.

Simone Inzaghi punta ad avere energie fresche contro l’Inter che è sembrata in gran forma fisica nelle ultime uscite e che, sull’entusiasmo della vittoria del Derby, punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato.