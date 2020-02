LaLiga: Real Madrid-Celta Vigo, Zidane colpito al volto da Aidoo

Il Real Madrid – a sorpresa – frena bruscamente in casa e manca la possibilità di andare in fuga in vetta alla Liga (ad oggi il distacco dal Barça è di +1). I Blancos, infatti, non sono andati oltre il 2-2 contro un ottimo Celta Vigo.

Durante l’ultima partita della Liga, disputata a Madrid domenica 16 Febbraio, l’allenatore del Real – Zinedine Zidane – è stato coinvolto in un particolare incidente sul campo: si trovava nell’area tecnica di fronte alla panchina, quando Joseph Aidoo – difensore del Celta – è caduto per terra proprio di fronte a Zidane travolgendolo.

Lo scontro è piuttosto violento e i due si ritrovano uno sopra l’altro. Proprio durante la fase di caduta dell’allenatore, Aidoo ha alza i piedi e l’impatto tra gli scarpini ed il volto del francese è stato inesorabile. I due rovinano a terra tra lo stupore generale e la preoccupazione dello staff e dei giocatori. Fortunatamente nessuno dei due sembra essersi fatto particolarmente male.

Il tecnico è intervenuto al termine del match pareggiato col Celta Vigo. Ecco le parole ai microfoni di Marca: “Mi dispiace perdere due punti in casa. Il Celta Vigo è una buonissima squadra, che non si merita di essere così in basso in classifica. Mi dispiace però perdere due punti dopo quello che abbiamo fatto. Passiamo anche analizzare le nostre colpe, ma l’assist di Denis Suarez è stato fantastico”.

L’allenatore francese si è anche espresso sul ritorno di Hazard e l’errore commesso sul primo gol degli ospiti: “È difficile rimanere concentrati per 90 minuti quando giochi ogni quattro giorni. Sul primo gol abbiamo commesso un errore, ma nel complesso non stiamo facendo male. Volevo fare un cambio difensivo, ma non volevo togliere Marcelo che stava molto bene. Sono contento per Hazard, ha giocato per 70 minuti”, ha concluso l’allenatore del Real Madrid.