La nuova Juventus di Massimiliano Allegri, come potrebbe giocare

È iniziata la nuova stagione per la Juventus con i giocatori e tutto lo staff che si sono ritrovati in vista del raduno. Massimiliano Allegri potrà contare su Cristiano Ronaldo, sul campione portoghese si costruirà la nuova Juventus. Locatelli è il primo nome per il centrocampo.

La nuova stagione 2021-2022 sta per iniziare, si sono stilati i nuovi calendari dove sono uscite partite subito dure per la. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata per iniziare a programmare il campionato e i giocatori uno a uno stanno raggiungendo la Continassa.

Tra i primi big sono presenti Dybala, Arthur e McKennie con Cristiano Ronaldo che dovrebbe arrivare verso il venticinque luglio. Tutto si baserà sul campione portoghese, per il quale, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sono segnali di addio. Il primo obiettivo sul taccuino di Cherubini è Manuel Locatelli del Sassuolo. Il centrocampista vuole solo la Juventus rifiutando le proposte dell’Arsenal, il club maggiormente interessato. La volontà del giocatore sarà alla fine decisiva per il trasferimento il Sassuolo chiede una cifra intorno ai quaranta milioni, si potrebbe chiudere con trenta e inserendo un giovane come contropartita, Dragusin sembrerebbe l’uomo giusto.

Il centrocampo è il reparto che ha bisogno di maggiori innesti dato che la scorsa stagione ha causato la maggior parte dei problemi alla squadra di Pirlo. Si pensa sempre anche a Miralem Pjanic, il bosniaco tornerebbe volentieri a Torino, su di lui però c’è la forte concorrenza dell’Inter che in queste ultime ore si è fatta avanti con forza.

In attacco con la conferma di Ronaldo, Dybala sarà al centro del gioco, per l’attaccante argentino c’è un apertura per il rinnovo del contratto, la Juventus infatti, sembrerebbe essere riuscita a convincere il giocatore, mettendo sul piatto dieci milioni. Sicuri di restare sono Morata, Chiesa, Kulusevski, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Ligt, Szczesny e Bentancur.