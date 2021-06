La nuova Juve 2021/2022, come potrebbe giocare, Pogba e Icardi i nomi nuovi

La nuova Juventus in vista della prossima stagione sta per prendere forma. Massimiliano Allegri ha fatto il punto per capire come rinforzare la rosa diversi sono gli obiettivi. Tra le varie ipotesi spuntano i nomi di Icardi e Pogba, Ronaldo invece potrebbe lasciare Torino.

La stagione 2020-2021 è finita da poco e l’Inter ha messo fine al dominio incontrastato, che durava da ben nove anni, della Juventus. La squadra bianconera, dopo avere salutato Pirlo ha riabbracciato Massimiliano Allegri e con lui cercherà di tornare a vincere fin da subito.

Per il centrocampo si starebbero valutando diverse piste: una su tutte, quella che porta a Manuel Locatelli del Sassuolo. Il centrocampista potrebbe essere un ottimo rinforzo per Allegri che sta cercando un play davanti alla difesa: Arthur infatti non lo convince. In questi giorni si è fatto anche il nome di Pjanic, il bosniaco non ha trovato molto spazio a Barcellona e per questo un suo ritorno a Torino non è da escludere del tutto. In difesa da valutare la situazione relativa a Chiellini, il giocatore dovrebbe rinnovare ancora un anno, grazie all’arrivo di Allegri.

Per l’attacco, Alvaro Morata ha convinto tutti e la Juventus dovrebbe riscattarlo, così come sembra scontata la conferma di Kulusevski e Chiesa. Bernardeschi, invece, ha deluso molto e potrebbe essere ceduto, anche se l’esterno potrebbe anche ottenere una seconda opportunità con Allegri. Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus nella prossima stagione: Sczesney; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Chiesa; Morata Dybala, Icardi.

Tutto dipenderà dalla scelta di Cristiano Ronaldo, se il campione portoghese dovesse andare via, per la Juventus si aprirebbero scenari interessanti, con diversi giocatori pronti a sbarcare a Torino. In questi giorni, si sono fatti i nomi di Kean e Milik come possibili obiettivi per l’attacco in vista dell’eventuale partenza di Ronaldo. Infine, Pogba resta il sogno della Juventus. Il francese potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con Paulo Dybala. Lo United, infatti, sembrerebbe gradire l’attaccante argentino.