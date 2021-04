La nuova Juve 2021/2022, come potrebbe giocare: Donnarumma e Icardi i nomi nuovi

La Juventus che ha perso per uno a zero contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato deve stare attenta il posto in Champions league adesso è a rischio. Nelle prossime sfide motli si giocano il posto in vista della prossima stagione, diversi giocatori non sono così sucuri di restare.

Diversi infatti nell’attuale rosa della Juventus potrebbero cambiare aria in estate, Fabio Paratici ha già fatto una lista dei principali obiettivi per cercare di rinforzare la rosa. Il primo nome della lista è quello di Donnarumma, il portiere del Milan non ha trovato ancora l’intesa per il rinnovo e potrebbe essere lui il grande colpo. Per il centrocampo si monitorano le poste realtive a Gosens dell’Atalanta, Locatelli del Sassuolo e De Paul in forza all’Udinese.

I giocatori sul piede di partenza in casa Juventus devono dare tutto in queste ultime partite di campionato, dall’esito di esse si deciderà il loro futuro. Ecco chi sono coloro che potrebbero partire nella prossima sessione estiva del mercato.

Uno su tutti è Paulo Dybala, l’attaccante argentino non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con Paul Pogba. Il francese non si troverebbe bene a Manchester e a Torino tornerebbe volentieri. Anche Ronaldo non è sicuro di restare, in caso di mancata qualificazione in Champions League, pure lui potrebbe fare le valigie ma non è detto, perché nessuno potrebbe offrire lo stipendio che percepisce alla Juventus, ovvero i famosi 31 milioni.

Poi ci sono anche i nomi di Alex Sandro, Bernardeschi, Ramsey, Rabiot e Bentancur: questi giocatori non hanno convinto e sono a rischio conferma in vista della prossima stagione. Ecco come potrebbe scendere in campo la nuova Juventus per la stagione 2021/2022: Donnarumma; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Auoar; Pogba, Chiesa, Kulusevski, Dybala; Ronaldo, Icardi. Ovviamente sono solo delle ipotesi, il mercato estivo ci dirà tutto.