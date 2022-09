La nazionale di calcio italiana va ai mondiali: la notizia è ufficiale

Ascolta questo articolo

L’estate ormai è finita e stanno anche riprendendo anche le principali competizioni sportive. Anche il campionato di calcio è cominciato già alla metà di agosto, ancor prima delle altre stagioni in quanto quest’anno ci saranno degli appuntamenti a cui non si potrà davvero mancare. Stiamo parlando dei Mondiali in Qatar 2022. Ma in attesa della massima competizione di calcio mondiale che vede sfidarsi le squadre più forti del mondo, ci sono nobità per quanto riguarda la nostra nazonale.

Gli sportivi in questi giorni stanno ammirando le proprie squadre giocare in Serie A, campionato che ha già riservato delle sorprese sul fronte dei risultati. Al momento non c’è una favorita per la vittoria finale, il campionato finirà come al solito la prossima primavera. I mondiali in Qatar 2022 si disputeranno nel mese di dicembre, questo a causa delle alte temperature che vi sono lì d’estate. Ma vediamo quali notizie ci sono sulla nostra nazionale.

La nazionale ai mondiali

In queste ore è arrivata una notizia che ha fatto felicissimi gli italiani. Come si sa la nazionale maschile italiana di calcio è stata esclusa dai mondiali 2022 in Qatar in quanto non è riuscita a qualificarsi. Grande è stata la delusione per tutti quanti, che però adesso viene ricompensata da una notizia bellissima.

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, la nazione femminile di calcio guidata da Milena Bertolini, si sono imposte infatti 2-0 sulla Romania, vittoria che ha consentito alle azzurre di staccare il pass per i prossimi mondiali 2023. ”Siamo molto felici, è la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due Mondiali di fila e sappiamo quanto sia importante per il movimento e per questo gruppo di ragazze” – questo il commento della mister Bertolini.

“Per loro partecipare a una competizione simile è fantastico, penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici lo testimoniano” – così ha detto inoltre Milena Bertolini al termine del match. L’appuntamento è quindi per il 2023 in Australia e Nuova Zelanda per il mondiale femminile di calcio.