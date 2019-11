La mamma di Zaniolo: "Gli insulti sessisti valgono quanto quelli razzisti"

Francesca Costa, mamma del giocatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, ha parlato ai microfoni di Radio Capital di un fenomeno negativo che l’ha coinvolta negli stadi: gli insulti e i cori sessisti rivolti verso di lei durante le partite di calcio disputate dal talentuoso figlio fuori Roma.

L’ultimo episodio è accaduto di recente, durante la partita di campionato giocata dalla Roma in trasferta a Parma, domenica 10 novembre. Un fatto increscioso che la mamma del giovanissimo centrocampista della Roma giudica così: “Gli insulti sessisti li vedo nella stessa misura di quelli razzisti e di discriminazione territoriale”.

Secondo Francesca, moglie di un ex calciatore (Igor Zaniolo), non si può infatti minimizzare gli insulti sessisti solo perchè ci sono sempre stati, non si possono tollerare e vanno puniti e sanzionati in modo severo ed efficace, ad esempio con la chiusura della curva. Queste le sue parole: “Non bisogna pensare che siano semplicemente sfottò, solo perché ci sono sempre stati: nel 2019 non si può tollerare”.

Non è tutto, Francesca ha inoltre rivelato di essere vittima di insulti anche sui social network: sul suo profilo personale Instagram riceve offese ed insulti da parte di giovani ragazzi ed adolescenti, attraverso le storie in diretta o attraverso messaggi privati, che lei ripubblica per denunciare questo fenomeno. A preoccupare la mamma del giocatore della Roma è soprattutto il fatto che questi giovani potranno un giorno manifestare atteggiamenti di questo tipo verso fidanzate o mogli o verso qualsiasi donna si troveranno davanti.

Francesca conclude raccontando un episodio positivo, che lascia ben sperare, accaduto durante la gara di campionato Roma-Napoli: “Mi ha fatto piacere che molti tifosi napoletani mi abbiano avvicinata per fare i complimenti a Nicolò”. Un gesto che sicuramente dimostra grande sportività, che dimostra che nel calcio non ci sono solo fatti negativi o tristi.