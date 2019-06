La Juve ancora una volta torna nei francobolli

Come da tradizione anche quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico non smentisce il programma filatelico ed emetterà un nuovo francobollo dedicato per la tematica “Sport” alla formazione che vince il massimo campionato italiano di calcio, la Serie A, che oramai da 8 anni è ad appannaggio della Juventus. Il francobollo uscirà il prossimo 5 luglio in un minifoglio da otto valori, dal costo singolo di 1,10 euro (in tariffa ci sarà la lettera “B” che identifa la zona di spedizione per l’interno fino a 20 grammi, tariffa base) quindi per un totale di 8,80 euro.

Il numero non è certo un caso, probabilmente vorranno così ricordare gli otto titoli consecutivi. Il francobollo, che da comunicato non sarà visibile in immagine se non dal giorno di emissione, avrà raffigurato, su un fondino caratterizzato da un tricolore italiano tratteggiato, un giocatore della Juventus nell’atto di calciare un pallone; al centro è riprodotto il logo della Juventus Football Club, delimitato in basso da uno scudetto tricolore. Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 2018/19”, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”.

La tiratura sarà trecentomila esemplari in fogli, pari a due milioni e quattrocentomila francobolli totali in pezzi. A corredo dell’emissione non mancherà il classico annullo speciale per il primo giorno di emissione, che sarà in dotazione a Torino, il bollettino che ne spiega a grandi linee l’emissione, e la tessera filatelica che da tradizione accompagnano i prodotti di poste italiane.

Quello italiano non sarà l’unico tributo allo scudetto dello scorso campionato, anche dalla piccola Repubblica di San Marino risulta essere in programma l’analogo omaggio, ma ancora nessuna notizia trapela in merito.

Altri francobolli saranno emessi dal MiSE in questi giorni per la tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla FIAT, nel 120° anniversario della fondazione e, sempre per lo sport, l’Universiade Estiva, che sarà in programma i primi di luglio a Napoli, in occasione della sua 30a edizione.